Nba: Dallas batte i Clippers e passa il turno, Cleveland-Orlando a gara-7  

In Texas vincono 114-101 i Mavericks, che sfideranno Okc. I Magic superano 103-96 i Cavs: serie sul 3-3

© Getty Images Nei playoff Nba, Dallas batte i Clippers e accede alle semifinali di Conference a Ovest. I Mavericks sfruttano il primo match point a disposizione e vincono in casa, chiudendo sul 4-2: 114-101 con 30 punti di Kyrie Irving e 28 di Luka Doncic. Ora, la franchigia del Texas sfiderà Okc. A Est, invece, Cleveland-Orlando va a gara-7, con in palio la serie contro Boston: i Magic si impongono 103-96 sui Cavs e trovano il punto del 3-3.

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 114-101

Dallas non sbaglia, supera i Clippers e vince gara-6, chiudendo la serie sul 4-2 e accedendo alle semifinali di Conference a Ovest: se la vedrà con Okc. In Texas finisce 114-101 per i Mavericks, trascinati tanto per cambiare da Kyrie Irving e Luka Doncic. Nel primo tempo regna l'equilibrio: +8 per i padroni di casa, ma all'intervallo lungo è perfetta parità, 52-52. A decidere la sfida e l'intera serie è allora il terzo quarto da +15 (35-20) in favore della formazione di Jason Kidd, che nel finale gestisce e conquista il passaggio del turno. Protagonisti assoluti sono l'ex Cleveland e Brooklyn e lo sloveno: il primo mette a referto 30 punti di cui ben 28 nel secondo tempo, mentre il secondo ne realizza 28 con 13 assist e 7 rimbalzi. I due totalizzano più della metà (58 su 114) dei punti di Dallas, che ora lancia la sfida ai Thunder. Ennesimo fallimento ai playoff, invece, per i Clippers: non bastano le doppie doppie di George (18 punti con 11 rimbalzi), Zubac (17 con 11 rimbalzi) e Harden (16 e 13 assist) e i 20 dalla panchina di Powell.

ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 103-96

Quella tra Orlando e Cleveland è invece la prima serie di questa post Season ad andare a gara-7: i Magic, infatti, si impongono 103-96 sui Cavs e rimandano ogni discussione alla decisiva sfida che si svolgerà in Ohio nella sera tra domenica 5 e lunedì 6 maggio. In palio, la semifinale a Est contro Boston. Per pareggiare la serie sul 3-3, i padroni di casa devono avere la meglio sul miglior Donovan Mitchell ai playoff: 50 punti con 4 rimbalzi, 4 assist e 22/36 al tiro. Ma Orlando, che a 12 minuti dalla fine era sotto 78-73, può contare su tre giocatori con almeno 22 punti: sono Paolo Banchero (27 con 8 rimbalzi), Franz Wagner (26) e Suggs (22). Una rimonta decisiva per tenere vive le speranze di qualificazione dei Magic, che ora tenteranno l'impresa a Cleveland. Finora, in questa serie, è stato sempre rispettato il fattore campo. E intanto Boston, che arriverà certamente riposata a gara-1 della semifinale, osserva e studia.