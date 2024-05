F1 Miami, Verstappen: "Non una gara perfetta, ma abbiamo messo fieno in cascina"

© Getty Images

Max Verstappen non si accontenta dell'ennesimo dominio da parte della sua Red Bull nella Sprint Race di Miami e pensa già a cosa migliorare in vista di qualifiche e gara: "Non sono partito in maniera perfetta con la frizione, ho dovuto spingere Charles un po' all'esterno - ha ammesso l'olandese -. Non è stata una gara perfetta, abbiamo del lavoro da fare. Dobbiamo migliorare per qualifiche e gara, però sono contento, è una vittoria importante che ci permette di fare punti e mettere fieno in cascina. In Cina la macchina era stata perfetta, qui un po' meno, ci sono delle cose da sistemare".