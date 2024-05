Napoli, Calzona non avrebbe voluto che la squadra andasse alla prima del film scudetto

il retroscena

Il tecnico, assente alla prima di "Sarò con te", avrebbe preferito evitare cali di concentrazione verso l'Udinese

Ieri a Napoli è andata in scena la prima di "Sarò con te", il film prodotto dalla casa di produzione di Aurelio De Laurentiis: il presidente era ovviamente presente, con lui anche Luciano Spalletti e la squadra al completo. Assenti, invece, Francesco Calzona e il suo staff. L'attuale allenatore dei partenopei (che secondo Repubblica aveva la febbre), anzi, avrebbe voluto che neppure i giocatori andassero a vedere il film scudetto per mantenere alta la concentrazione in vista dell'Udinese: alla fine, scrive la Gazzetta dello Sport, però l'avrebbe spuntata la squadra.

La squadra, accolta con freddezza dai tifosi (così come De Laurentiis) che hanno riservato invece grossi applausi a Spalletti, ha avuto quindi il via libera del club per assistere alla proiezione anche perché il match di Udine, decisivo per sperare ancora in una qualificazione europea, è previsto lunedì.

AdL venerdì mattina si è poi recato a Castel Volturno trattenendosi oltre un'ora nel centro sportivo del Napoli per richiamare tutti all'ordine, a tenere alta la concentrazione sino a fine stagione: il film scudetto racconta la splendida cavalcata della scorsa annata che, però, ora è diventata passato. In questo momento è importante tenere la mente sul presente sulle restanti 4 partite di campionato.

