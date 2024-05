Shaquille O'Neal: "Ho i piedi brutti e puzzolenti, pago 1000 dollari per la pedicure"

LA CONFESSIONE

L'ex campione Nba a 'The Big Podcast with Shaq': "Dipingo quella m..da perché è brutta e voglio che sia carina"

© Getty Images Ai microfoni di ‘The Big Podcast with Shaq', l'ex campione NBA e ora apprezzato commentatore, Shaquille O'Neal, ha raccontato un curioso aneddoto: "Io spendo circa mille dollari perché so che i miei piedi puzzano, so che sono brutti e mi piace dipingerli - ha dichiarato l'ex centro dei LA Lakers - Dipingo quella merda perché è brutta e voglio che sia carina", aggiungendo che gli piace avere "luccichii e disegni" ai piedi, alludendo ai glitter presenti in alcune foto dei suoi pedicure.

O'Neal ha raccontato che il suo dipingersi le dita dei piedi in realtà è iniziato quando era ancora un giocatore NBA in attività. Una volta, infatti, fu quasi costretto a non giocare una partita a causa di un'unghia che si era strappata. In quel frangente fu provvidenziale l'intervento di sua madre, che lo aiutò a rimettere in sesto il piede in tempo per il match. "Ho pensato, mi sono strappato l'unghia del piede, quindi mia madre ha fatto qualcosa e poi ha messo un po' di smalto rosso, e ho segnato 40 punti in quella partita - le parole di Shaq -. Quindi ho pensato, sai una cosa, inizierò a dipingermi le unghie dei piedi!".

Shaquille O'Neal è stato uno dei più forti centri nella storia del basket NBA: in carriera ha vinto quattro anelli con le maglie dei Los Angeles Lakers (tre di fila) e dei Miami Heat. Insieme al compianto Kobe Bryant, tra gelosie, invidie e screzi, sono stati il duo più dominante ma allo stesso tempo più autodistruttivo della storia del basket.