F1 Miami, Leclerc: "Abbiamo il passo per mettere pressione a Verstappen"

FERRARI

Il monegasco della Ferrari dopo il 2° posto in qualifica: "L'obiettivo è fare una buona partenza e rimanere in zona DRS"

© Getty Images Charles Leclerc non è riuscito a togliere la pole position a Max Verstappen nel GP di Miami, ma conta molto sulla gara: "Eravamo molto al limite, siamo stati molto vicini a Max fino al Q3 - ha detto il monegasco della Ferrari dopo le qualifiche -. Ho cominciato a perdere le gomme negli ultimi due settori, è lì che abbiamo perso tanto. La gara comunque è domani, il passo è buono e speriamo di mettergli pressione. La partenza? Oggi (nella Sprint Race, ndr) siamo partiti bene, domani cercheremo di fare ancora meglio. Se non sorpassiamo in Curva 1 l'obiettivo è rimanere in zona DRS nei primi giri".

Abbastanza soddisfatto anche Carlos Sainz, che scatterà dalla seconda fila alle spalle della Red Bull di Max: "Siamo riusciti a fare dei giri puliti, qui è difficile scaldare le soft nuove ogni volta, è stata un po' un avventura, ma alla fine il giro è stato buono. Su questa pista è quasi impossibile fare un giro perfetto, è molto difficile trovare il giusto equilibrio. Partire dal terzo posto e sul pulito dovrebbe essere buono per la gara".

VASSEUR: "C'È UN PO' DI FRUSTRAZIONE, MA NEL COMPLESSO UN BUON RISULTATO"

Anche il team principal della Rossa, Fred Vasseur, ha commentato le qualifiche del GP di Miami: "Nel complesso un buon risultato, anche se forse speravamo in un risultato anche migliore - le sue parole a Sky -. C'è un pochino di frustrazione, comunque siamo in una buona posizione, vedremo come andrà la gara. Lottare con Max? Nella Sprint eravamo un pochino più lenti, sarà importante fare un primo giro pulito e prendere subito DRS. Poi sarà una gara lunga, in cui il degrado farà la differenza. Se dovremo dire due parole ai piloti dopo la Cina? No, sono dei professionisti".