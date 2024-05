Milan, la Curva Sud annuncia lo sciopero del tifo

IL COMUNICATO

Dopo il duro comunicato contro la proprietà, durante la partita con il Genoa gli ultras rossoneri non esporranno striscioni e non esulteranno neanche ai gol

Una stagione deludente, la seconda stella dell'Inter, il nome del prossimo allenatore ancora avvolto dal mistero e in casa Milan scatta la contestazione. Dopo il duro comunicato contro la società di qualche giorno fa, la Curva Sud prende ancora posizione con un post pubblicato su Instagram, annuncia lo sciopero del tifo per la gara con il Genoa e per quelle che seguiranno (Cagliari e Salernitana) e invita tutto il pubblico di San Siro a fare lo stesso: "Non esporremo striscioni/bandiere/stendardi e ci asterremo da qualsiasi forma di tifo", si legge.

Vedi anche Milan Milan, Ibrahimovic: "Cardinale mi ha fatto un'offerta che non potevo rifiutare" In particolare oltre al silenzio e all'assenza di bandiere, lo striscione della curva verrà esposto e ritirato subito dopo l'inizio della partita, saranno presenti tantissimi striscioni di contestazione contro la società e gli ultras non esulteranno neanche in caso di gol.

Una forma di protesta - spiega la Curva Sud - "che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione".