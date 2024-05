Sampdoria-Reggiana, il Ferraris si vesta a festa per Sven Goran Eriksson

a marassi

L'ex tecnico dei blucerchiati ha accettato l'invito del club e domenica sarà allo stadio

Ritorno a casa Samp per Sven Goran Eriksson. Il tecnico svedese, infatti, domenica sarà allo stadio 'Ferraris' in occasione del match del campionato di Serie B, Sampdoria-Reggiana. Sarà il momento per rendere omaggio all'allenatore che ha guidato i liguri dal 1992 al 1997 vincendo una Coppa Italia. L'annuncio è stato dato dal club doriano, che ha comunicato anche la risposta di Eriksson all'invito ricevuto: "Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere", ha detto il tecnico, che negli scorsi mesi ha annunciato di avere un male incurabile. Alla festa in onore dell'ex tecnico svedese saranno presenti anche molti ex calciatori che hanno vestito la maglia blucerchiata proprio sotto la sua guida.

IL COMUNICATO

"Si torna sempre dove si è stati bene. Sven-Göran Eriksson non ci ha pensato su nemmeno un secondo. «Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere». Appena ricevuto l’invito da parte del club, l’allenatore svedese ha accettato con orgoglio e commozione. Giusto il tempo di organizzare il calendario – compatibilmente con i purtroppo noti problemi di salute – e trovare la data giusta: Samp-Reggiana, domenica 5 maggio, ore 15.00. Un pomeriggio in cui il “Ferraris” si vestirà per la festa, una festa in onore di uno dei più grandi mister della storia blucerchiata.

Ex. Cinque stagioni a Genova, dal 1992 al 1997, una Coppa Italia, un terzo posto e una cinquantina di ex calciatori che con Eriksson hanno avuto l’onore di poter condividere momenti di campo e non solo. Circa la metà di loro – anche affrontando lunghi viaggi pur di non mancare – domenica sarà presente a Marassi per salutarlo e rendergli omaggio nel pre-partita.

Leggenda. Un appuntamento speciale per un uomo speciale. Un appuntamento con la leggenda che nessun tifoso doriano, grande o piccino che sia, dovrebbe perdersi. Welcome back home, Sven. Ci vediamo là."

