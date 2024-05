Bundesliga: valanga Dortmund, lo Stoccarda piega il Bayern

germania

I bavaresi cedono 3-1 e mettono a rischio il secondo posto, i gialloneri regolano 5-1 l’Augsburg (gol e assist di Reus)

BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG 5-1

Il Dortmund pratica un ampio turnover ma passa in vantaggio già dopo 4’ con Moukoko, fortunato a trovarsi nel posto giusto e beneficiare in maniera quasi involontaria di una sciagurata giocata difensiva avversaria. Il raddoppio viene firmato da Malen al 20’ con un colpo di testa da pochi passi su cross dalla sinistra di Bynoe-Gittens (ancora pessima la difesa ospite nella circostanza). Nove giri di lancette dopo arriva la doppietta di Moukoko, pronto a deviare a porta vuota sugli sviluppi di un corner. L’Augsburg risponde subito con la rete di Vargas e pochi secondi dopo arriva anche il poker giallonero, questa volta realizzato da un commosso Marco Reus (servito dal classe 2006 Wätjen) con un delizioso scavetto a tu per tu con Nübel. Nmecha cala la manita al 64’ con un preciso destro dal limite dell'area su passaggio arretrato del numero undici. I gialloneri salgono a 60 punti, mentre l’Augsburg manca l'aggancio alla zona valida per la qualificazione in Conference League.

STOCCARDA-BAYERN MONACO 3-1

Kane spaventa subito Nübel con una bella conclusione dalla distanza, ma l'estremo difensore si dimostra reattivo. Tuchel perde pochi minuti dopo Guerreiro per infortunio, al suo posto Goretzka. Lo scontro diretto per la corsa al secondo posto viene sbloccato alla mezz'ora dai padroni di casa, che passano avanti grazie a Stergiou, bravo a superare Neuer con un tocco sotto su assist di Undav. Il pareggio bavarese è opera del solito numero nove inglese, glaciale dal dischetto al 37’. L'estremo difensore della nazionale tedesca chiude la porta ai tentativi avversari nel finale del primo tempo, vedendosi poi costretto ad un paio di interventi di rilievo anche in apertura di ripresa su Füchrich ed Undav. La pressione dei padroni di casa produce un'altra occasione sul tiro dalla distanza di Leweling, ma Neuer risponde ancora presente. La resistenza bavarese cede all’83’, quando Woo-Yeong Jeong deposita in rete di testa su cross di Silas. Il congolese chiude poi i conti nel recupero con una conclusione vincente dal limite. Questa sconfitta avvicina lo Stoccarda (terzo) a -2 dal Bayern, con due partite al termine del campionato.

WERDER BREMA-BORUSSIA M’GLADBACH 2-2

Hack sblocca l'incontro in avvio in favore dei bianconeri con un perfetto mancino ad incrociare sul lancio profondo di Reitz. Koné ed Itakura mancano il 2-0 ed i padroni di casa iniziano a spingere alla ricerca del pareggio, mancato di poco da Bittencourt al 37’, trovandolo però allo scadere del parziale con Woltemade, abile a chiudere col destro una bella azione collettiva. Il numero ventinove si ripete al 65’ e completa così la rimonta con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Zetterer chiude la porta a Rietz, mentre Agu manda a lato l’occasione per archiviare la sfida all’80’. Il pareggio del Gladbach arriva al 91’ con il calcio di rigore trasformato da Neuhaus. Questo risultato permette al Werder di ottenere la salvezza aritmetica, mentre il Gladbach si porta a +5 dal Mainz (in campo domani).

WOLFSBURG-DARMSTADT 3-0

I padroni di casa necessitano di tre punti per la salvezza ed indirizzano immediatamente la sfida contro il già retrocesso Darmstadt: Wimmer apre le marcature dopo 8’ con un destro vincente dal limite dell'area, Wind raddoppia dopo nemmeno due minuti con un facile appoggio a porta vuota su assist di Majer. Nürnberg cerca di rianimare i suoi sul finire del primo tempo, mentre Baku ed Arnold non riescono a trovare la necessaria precisione per calare il tris. Majer va vicinissimo al gol ad un quarto d'ora dal fischio finale con una conclusione dalla distanza, terminata però di pochissimo a lato. Il 3-0 viene siglato da Cerny nel recupero. Il Wolfsburg sale così a +9 sul Mainz terzultimo, ipotecando la permanenza nella massima serie.