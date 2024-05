Inter, Inzaghi: "Approccio sbagliato, dispiace. La squadra va rinforzata"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro: "Abbiamo trovato un Sassuolo che ha lottato e gli va dato il giusto merito". La conferma su Taremi: "L'abbiamo preso"

© Getty Images Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda stagionale, Simone Inzaghi non fa drammi, ma è dispiaciuto per il risultato. "Siamo partiti lenti e non abbiamo approcciato bene la gara - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Dopo il loro gol abbiamo fatto meglio, mosso più velocemente la palla e forse meritavamo di pareggiare a fine primo tempo". "Nella ripresa, nonostante il cambio di assetto, però poi abbiamo creato poco - ha aggiunto -. Dovevamo fare di più e ci dispiace per i tifosi che sono venuti a vederci".

Contro il Sassuolo, non è stata la solita Inter. Ma Inzaghi vuole sottolineare anche la prova dell'avversario. "Bisogna anche dare merito al Sassuolo che ha fatto una gara di impegno e sacrificio - ha precisato Inzaghi -. Stasera non c'era la stessa euforia dell'ultima settimana perché non siamo abituati a perdere. La sconfitta fa sempre male e ci dispiace". "È stato lo scudetto della gioia, condiviso con la nostra gente - ha aggiunto, tornando a parlare della conquista della seconda stella -. È stato uno scudetto meritato. Aspettavamo questa vittoria e sapevamo che significato avesse".

Poi sguardo al futuro e alla prossima stagione zeppa di impegni col Mondiale per club e la nuova Champions. "Sarà una cosa nuova come i due mesi di pausa del Mondiale - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. La stagione sarà più lunga e dovremo allungare anche la rosa". "Ho già letto che si potranno allungare le liste in Europa - ha continuato -. Sarà una novità per tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale per club ma stiamo già lavorando con la società e con i preparatori in questa direzione". "Rinforzi in difesa? Ne stiamo parlando con la società - ha proseguito -. Due acquisti mirati e importanti sono già stati fatti e va dato merito al club. Il mercato a volte è imprevedibile. Con Marotta, Ausilio e Baccin stiamo guardandoci intorno. Dobbiamo rinforzarci". "Speriamo non ci siano tanti infortuni con la giusta preparazione e il giusto riposo", ha aggiunto. "Il mio rinnovo? Prima abbiamo queste 3 partite con squadre che stanno lottando per i loro obiettivo", ha aggiunto Inzaghi.

Chiusura su Arnautovic e Sanchez. "Io ho detto al club che vorrei ripartire da tutti i giocatori che ho avuto quest'anno - ha spiegato Inzaghi -. Arnautovic e Sanchez per me sono stati importanti. Han giocato meno, ma si sono fatti trovare pronti". "Tutti han dato il loro contributo. Io vorrei riavere tutti con me, poi so che ci sono delle esigenze di società", ha concluso. Intanto è arrivata la conferma ufficiale su Taremi, preso a parametro zero dal Porto: "Un giocatore importante e di caratura internazionale. Ha fatto tantissimi gol, siamo contenti" le parole a Dazn.

