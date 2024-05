Real Madrid campione, Ancelotti: "Liga meritata, facile gestire questa squadra"

real madrid

Il tecnico italiano al dodicesimo titolo coi Blancos: "Mi sto avvicinando a Munoz... il momento decisivo con il Barcellona, il gol di Bellingham"

Tutti i trofei vinti da Carlo Ancelotti come allenatore











1 Juventus (1999-2001): 1 Coppa Intertoto 1 di 7 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Real Madrid campione della Liga, festeggia anche Carlo Ancelotti: "Un campionato meritato in tutto e per tutto, siamo molto molto contenti". L'allenatore italiano, però, chiede ai tifosi festeggiamenti 'morigerati' e alla squadra massima concentrazione: "Vorremmo festeggiare ma tutti sappiamo che mercoledì (contro il Bayern per cercare la finale di Champions, ndr) avremo una partita molto importante, vogliamo prepararci per bene per rendere ancor più felici i tifosi, sabato poi festeggeremo insieme il campionato".

Ancelotti, parlando a Real Madrid TV, ha ripercorso la stagione in campionato: "Gestire questa squadra è facile, tutti si impegnano, si aiutano e sono anche amici. C'è una bella atmosfera in spogliatoio, tutto è andato bene anche grazie ai nostri tifosi. Il momento chiave? Il gol di Bellingham contro il Barcellona. Noi comunque abbiamo avuto molta continuità, tutti attendevano un nostro passo falso che non c'è stato".

Infine, la gioia per il dodicesimo titolo da allenatore dei Blancos: "Mi sto avvicinando a un mito come Miguel Munoz. Ora però vogliamo giocare un'altra finale, e così i tifosi. Festeggeremo la Liga il prossimo weekend".

Vedi anche Calcio estero Liga: il Barça va ko col Girona, il Real Madrid è campione di Spagna