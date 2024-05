Premier League: l'Arsenal prova la fuga, 3-0 al Bournemouth

INGHILTERRA

I Gunners vincono grazie ai gol di Saka (rigore), Trossard e Rice: è a +4 sul City con due partite in più

© Getty Images Nella trentaseiesima giornata di Premier League, l'Arsenal batte 3-0 il Bournemouth e si porta momentaneamente a +4 sul City con due partite in più. A sbloccare la sfida è Saka, che segna su un rigore assai dubbio poco prima dell'intervallo. Il raddoppio arriva invece al 70' con il destro di Trossard su assist di Rice, che poi chiude i conti nel recupero. Le Cherries, che si vedono negare al 73' dal Var il possibile 2-1, restano al decimo posto con 48 punti.

L'Arsenal manda un messaggio chiarissimo al City: per la Premier League ci sarà da lottare fino all'ultima giornata. I Gunners centrano il quarto successo di fila in campionato grazie al 3-0 al Bournemouth, mantenendo a prescindere un vantaggio sui campioni d'Inghilterra al termine di questo turno. Per portarsi avanti, però, la formazione di Arteta deve aspettare il 45', quando Havertz viene steso in area da Travers: dal dischetto, Saka realizza l'1-0. I padroni di casa trovano poi il raddoppio al 70' con Trossard, che riceve l'assist di esterno da Rice e con un destro all'angolino raddoppia. L'ex West Ham, infine, trova anche il 3-0 al 97' girandosi in area su passaggio in verticale di Gabriel Jesus. Le Cherries trovano soltanto il potenziale 2-1 al 73' con Semenyo, ma la rete viene annullata per fallo. A 180 minuti dalla fine, l'Arsenal sale a 83 punti, mentre il Bournemouth resta a quota 48.