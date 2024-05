GP MIAMI

La rabbia del pilota Aston Martin per il contatto col britannico al via della Sprint Race: "Io sempre penalizzato"

© Getty Images È un Fernando Alonso piuttosto indispettito quello che si è presentato ai microfoni dopo la Sprint Race del GP di Miami: "L'incidente con Hamilton in avvio? Vedremo cosa decideranno, ma immagino che non decidano nulla perché lui non è spagnolo - le sue parole ai microfoni di Dazn Spagna -. Penso che abbia rovinato la gara a molti, specialmente a Norris, che aveva una macchina molto veloce e che è stato costretto al ritiro dopo l'incidente".

Allo spegnimento dei semafori il britannico della Mercedes è andato leggermente lungo alla prima staccata, finendo per colpire l'Aston Martin dell'ex compagno di team e innescando una carambola nella quale ad avere la peggio è stata proprio la McLaren di Norris, immediatamente fuori dalla gara. Hamilton non ha ricevuto alcuna sanzione per l'incidente, anche se è successivamente stato penalizzato per aver oltrepassato i limiti di velocità in pit lane in regime di Safety Car. Sia lui sia Alonso hanno chiuso la Sprint fuori dalla zona punti.

"Forse oggi non sono stato penalizzato, ma lo sono sempre - ha proseguito il 2 volte iridato, con riferimento anche alla penalità inflittagli nella Sprint Race in Cina -. Oggi ero dietro Ocon, forse avrei potuto prendermi un rischio e sorpassarlo, ma logicamente non l'ho fatto per evitare di essere penalizzato".