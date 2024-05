L'EVENTO

Torna l'appuntamento mondiale per sostenere la ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale. In diretta streaming su Sportmediaset.it dalle 12.45

© Red Bull Content Pool Tutto è pronto per la Wings for Life World Run, l'evento di corsa e solidarietà più grande al mondo, giunto alla sua undicesima edizione e organizzato da Red Bull. Contemporaneamente al via, domenica 5 maggio alle ore 13:00 italiane, ci saranno centinaia di migliaia di partecipanti in tutto il mondo, accomunati da un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale. L'intero ricavato delle quote d'iscrizione, infatti, verrà destinato a questa nobile causa e c'è ancora tempo per iscriversi a Milano, ma non solo, scaricando l'App disponibile su tutti i device, e registrandosi su www.wingsforlifeworldrun.com. In Italia, la principale App Run si svolgerà al MIND Milano Innovation District con l'apertura dei cancelli prevista alle ore 10:00.

In seguito, sarà possibile ritirare i pettorali e immergersi nell'atmosfera dell'evento con musica dal vivo e interventi dal palco. Dalle ore 11:15 inizieranno le presentazioni e i saluti degli ambassador sportivi, quali la leggenda del basket Gigi Datome, la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, i piloti Tony Arbolino e Filippo Farioli, la player Kurolily e gli ospiti d'eccezione Giulia Lamarca, Leonardo Lotto e Michel Roccati, le cui storie personali sottolineano lo scopo di questa iniziativa. Proprio Roccati, affiancato dall'ingegnere Nicolò Macellari del team ricerca che ha consentito a Michel di tornare a camminare dopo una lesione spinale completa, testimonierà quanto la Wings for Life World Run, e il ricavato da essa ottenuto, siano un fattore di cambiamento concreto nella vita di persone colpite da questo tipo di lesioni.

Dalle ore 12:30 inizierà il warm up per i presenti e 15 minuti prima della partenza, in contemporanea mondiale, avrà il via la diretta internazionale dell'evento visibile in streaming sul SportMediaset.it e su Red Bull TV, con il commento di Lorenzo Pinciroli (meglio conosciuto come @aigscream), che sarà affiancato in studio da alcuni degli ambassador e atleti presenti a Milano.

Giulia Lamarca e Gigi Datome, infine, presteranno le loro voci per interagire attraverso l’App con la community dei partecipanti: Giulia, travel blogger e ‘influencer della positività’, vestirà i panni di “motivatrice” dei runner, mentre il campione di basket interpreterà il ruolo della Catcher Car Virtuale, il “traguardo mobile” che da sempre caratterizza la Wings for Life World Run.

Per partecipare alla Wings for Life World Run non è necessario essere un atleta o un runner abituale. Si può correre o camminare, ciascuno con il proprio ritmo, consapevoli che ogni passo conta perché contribuisce a dare una speranza a chi ha subito una lesione spinale. Tutti gli iscritti alla gara riceveranno in omaggio la maglietta ufficiale della Wings for Life World Run, in collaborazione con il global partner adidas. A fine corsa inoltre, grazie al generoso contributo di Esselunga, tutti i partecipanti avranno la possibilità di usufruire dei ristori con cibo e bevande.

In merito alle partecipazioni, una menzione d’onore a Stefania Bevilacqua, mamma di Mauro Glorioso, 23enne colpito lo scorso febbraio da una bici lanciata ai Murazzi (Torino) e rimasto paralizzato. In pochi mesi, Stefania e tutte le persone vicine a Mauro hanno creato una squadra che conta oltre 300 persone iscritte: il 5 maggio si ritroveranno nelle App Run di Milano, Palermo e Torino per correre insieme e sostenere la ricerca.

L’App Run della Wings for Life World Run che si terrà a Milano sarà inoltre l’evento di apertura della MIND Innovation Week 2024, che torna per la seconda edizione dal 5 all’11 maggio con una settimana ricca di eventi, laboratori e talk dedicati al mondo dell’innovazione. Per registrarsi alla corsa e scaricare l’applicazione, visitate il sito www.wingsforlifeworldrun.com. Per iscriversi ad una squadra o per crearne una nuova, andate su www.wingsforlifeworldrun.com/teams.