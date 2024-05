Liga: il Real piega il Cadice ed è a un soffio dal titolo, ok la Sociedad

SPAGNA

I Blancos trionfano 3-0 grazie a Brahim Diaz, Bellingham e Joselu, se il Barcellona non vince Ancelotti è Campione

© Getty Images Nella trentaquattresima giornata di Liga spagnola il Real Madrid trionfa al Santiago Bernabeu, 3-0 contro il Cadice. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, i Blancos la risolvono nella ripresa grazie a Brahim Diaz (51’), Bellingham (68’) e Joselu (93’). Ancelotti è ora a un punto dal titolo, che potrebbe arrivare anche oggi in caso di pareggio o sconfitta del Barcellona in casa del Girona. Torna al successo la Real Sociedad, 2-0 sul Las Palmas.

REAL MADRID-CADICE 3-0

Il traguardo è a pochi centimetri, il Real Madrid piega 3-0 il Cadice ed è a un soffio dalla vittoria della Liga. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa cercano di schiacciare gli avversari davanti alla loro area di rigore. Le Merengues provano più volte ad innescare Brahim Diaz e Arda Guler, ma gli ospiti si difendono molto bene. Al 10’ arriva il primo squillo del Real, con la gran botta da fuori di Militao, respinta da Ledesma. I gialloblù si fanno vedere in avanti soprattutto in ripartenza, con Nacho che è costretto a salvare in corner sulla giocata di Sobrino poco dopo la mezzora. Gli uomini di Ancelotti premono forte al tramonto dei primi quarantacinque minuti, ma al duplice fischio il tabellino è ancora sullo 0-0. Il Real rischia tanto in avvio di ripresa, con Courtois (al rientro in campo) subito protagonista. Al 51’ i Blancos riescono a stappare la partita: imbucata di Luka Modric e giocata clamorosa di Brahim Diaz, che si sposta la palla e fa partire un arcobaleno di destro che si spegne sotto l’incrocio dei pali. Ancelotti inserisce anche Bellingham nella mezzora finale, e l’inglese riesce a firmare il raddoppio al secondo pallone toccato: al 68’ Diaz riceve da Modric sulla destra dentro l’area, e apparecchia per la zampata dell’ex Dortmund che vale il 2-0. Nel finale Joselu cala il tris: prima colpisce il palo sottomisura di testa, poi al 93’ finalizza il contropiede avviato da Vinicius e rifinito da Nacho. Vince il Real Madrid e sale a 87 punti, con il titolo ormai in tasca. Fermo a 26 il Cadice, terzultimo e sempre a -5 dalla zona salvezza.

REAL SOCIEDAD-LAS PALMAS 2-0

Tutto facile per la Real Sociedad, che si impone per 2-0 contro il Las Palmas. L’incontro fatica a decollare a livello di ritmo nelle prime fasi, con un tiepido possesso del pallone da parte dei padroni di casa. Con il passare dei minuti i baschi aumentano i giri del motore, e poco dopo la mezzora colpiscono: al 33’ cross basso e teso di Becker, che trova il pasticcio del portiere avversario Valles e il difensore Alex Suarez, il quale insacca rovinosamente nella propria porta. A pochi istanti dal duplice fischio gli uomini di Imanol trovano anche il raddoppio: il protagonista è ancora Sheraldo Becker, che al 46’ scaraventa sotto la traversa il 2-0 da posizione angolatissima. In avvio di ripresa i biancoblù calano il tris, ma la rete di Pachecho su sviluppo di calcio d’angolo viene annullata per fuorigioco dopo controllo del Var. I gialloblù non riescono minimamente a rendersi pericolosi nel corso della ripresa, e al triplice fischio si arrendono 2-0. Vince la Real Sociedad e sale a 54 punti, in solitaria in sesta posizione. Fermo a quota 37 il Las Palmas, piuttosto tranquillo al quattordicesimo posto.