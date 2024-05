F1 Miami, Verstappen: "Partenza? Se tutto va come le ultime volte..."

F1, le immagini delle qualifiche del GP di Miami





















































Max Verstappen si gode la sesta pole su sei gare da inizio stagione e nonostante qualche difficoltà in più del previsto guarda con grande fiducia alla GP di Miami: "Abbiamo migliorato un pochino l'auto rispetto alle qualifiche della Sprint, ma qui trovo sempre difficile trovare costanza nel feeling, specialmente nel giro secco - ha spiegeto l'olandese della Red Bull -. Il primo e il terzo settore sono particolarmente complicati, mettere insieme tutto è difficile. Non è stato il miglior giro della mia carriera, ma siamo in pole e questo è quello che conta".