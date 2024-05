Napoli: Pioli adesso è il piano A ma c'è anche l'ipotesi della conferma di Calzona

NUOVA PANCHINA

De Laurentiis ha individuato nell'allenatore del Milan il profilo giusto per rilanciare gli azzurri

De Laurentiis sembra deciso ad affidare il Napoli a Stefano Pioli, attualmente ancora legato al Milan da un contratto fino al 2025 ma con enormi possibilità di essere esonerato a fine stagione. Secondo il massimo dirigente azzurro è lui il profilo giusto per il rilancio di una squadra uscita a pezzi dall'ultima stagione. I requisiti sono quelli cercati al momento: l'esperienza, il fatto di avere già vinto uno scudetto e, soprattutto, una giusta dose di aziendalismo, che è una dote molto apprezzata da AdL. Secondo la Gazzetta dello Sport, è la scelta definitiva. A questo punto dipende solo da Pioli.

C'è però un'altra suggestione, rilanciata da Il Mattino, quotidiano napoletano: la conferma dell'attuale allenatore Francesco Calzona. Tra i punti a suo favore c'è la disponibilità quasi totale alle politiche societarie, che consentirebbe al presidente di avere in mano tutte le scelte di mercato. In più ci sono i numeri che, nonostante i risultati non proprio esaltanti, sono dalla parte dell'attuale allenatore, visto che il Napoli è primo per occasioni create, tiri e conclusioni nello specchio della porta. Calzona, poi, è riuscito a destreggiarsi in modo egregio tra le tensioni dello spogliatoio. La sua conferma sarebbe una scelta controcorrente ma con De Laurentiis mai dire mai.