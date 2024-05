Atletica, Chituru Ali fa 10''06 sui 100 a Dubai: quarto azzurro di sempre  

ATLETICA

L'azzurro vince migliorando di sei centesimi il suo 10"12 di due anni fa

© Getty Images Incredibile prestazione per Chituru Ali al meeting di Dubai. L'azzurro festeggia la vittoria negli Emirati Arabi con il record personale sui 100 metri in 10.06 (+1.2) migliorando di sei centesimi il suo 10.12 di due anni fa. Un crono di valore internazionale per il velocista delle Fiamme Gialle, finalista mondiale dei 60 indoor in questa stagione, che diventa il quarto italiano di sempre sulla distanza alle spalle soltanto del primatista europeo Marcell Jacobs (9.80 per il trionfo olimpico di Tokyo), di Filippo Tortu (9.99) e di Pietro Mennea (10.01), a pari merito con Simone Collio.



Due settimane dopo il 10.01 ottenuto a Nairobi ma con troppa brezza a favore (+2.2), in questa occasione il vento è regolare. Con la prestazione di Dubai Chituru Ali può guardare con fiducia ai prossimi Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno, a due anni dalla finale continentale raggiunta a Monaco di Baviera e prosegue la sua rincorsa verso i Giochi realizzando il quarto risultato utile (due nei 60 e due nei 100) sui cinque necessari. Confermandosi su questi livelli anche nella prossima uscita nei 100 metri l'azzurro può giocarsi ottime chance di entrare tra i 56 qualificati per Parigi via ranking.