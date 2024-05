Serie A, Torino-Bologna 0-0: Juric rallenta la corsa Champions degli emiliani

TORINO-BOLOGNA 0-0

Sanabria colpisce la traversa, Skorupski salva i rossoblù: Thiago Motta manca il sorpasso momentaneo alla Juve

Nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A finisce 0-0 la sfida tra Torino e Bologna all’Olimpico “Grande Torino”. Primo tempo difficile per la squadra di Thiago Motta, che rischia con la traversa colpita da Sanabria. Nella ripresa gli emiliani si salvano grazie a Skorupski, poi nel forcing finale non riescono a strappare i tre punti. I rossoblù salgono a 64 punti, i granata toccano quota 47.

LA PARTITA

Termina senza reti la sfida tra Torino e Bologna. Nel primo quarto d’ora i ritmi della partita sembrano non impennarsi, con poche offensive delle due squadre, da una parte e dall’altra. Zirkzee ci prova tiepidamente al 15’, ma alcuni minuti più tardi arriva la prima vera chance da gol, in favore dei granata: al 17’ Sanabria colpisce la traversa di testa su cross di Ilic, e sulla respinta Skorupski evita l’1-0 del Toro salvando su Zapata. I rossoblù faticano a gestire il pallone come di consueto, ostacolati dalla forte pressione degli avversari. Al 38’ ci prova Aebischer, ma la sua conclusione balistica su invenzione di Zirkzee termina di poco fuori. Il primo tempo, estremamente intenso e tattico, termina in parità, a reti bianche sullo 0-0. Nella ripresa gli uomini di Thiago Motta cercano di scambiarsi più volte di posizione in avanti, con Zirkzee e Saelemaekers che provano a inventare. All’ora di gioco arriva il primo vero tiro in porta della gara, con Aebischer che impegna Milinkovic-Savic dalla distanza. Sette minuti più tardi la squadra di Juric risponde, ma Skorupski è perfetto sul tiro a botta sicura di Ilic. Con il passare dei minuti gli emiliani aumentano i giri del motore, chiudendo in avanti. L’ingresso di Orsolini regala freschezza agli ospiti, che però non riescono a sfondare. Finisce 0-0, con il Bologna che sale a 64 punti e manca il sorpasso momentaneo alla Juventus, al terzo posto (ora a 5 punti dalla matematica qualificazione in Champions). Tocca quota 47 il Torino, in decima posizione.

LE PAGELLE

Ilic 6.5 – Sostanza, tecnica, corsa e fisicità. Regala un cross perfetto nell’occasione della traversa di Sanabria, ma poi spreca nel secondo tempo facendosi ipnotizzare da Skorupski. Ha una marcia in più rispetto a tanti suoi compagni.

Rodriguez 5.5 – Tanti errori tecnici e poca intensità, sembra abbia un ritmo inferiore rispetto ai suoi compagni (sia di reparto che di fascia).



Skorupski 6.5 – Riflessi pazzeschi sulla conclusione di Zapata deviata da Vlasic (dopo la traversa di Sanabria), ma soprattutto una parata che vale un gol (su Ilic nel secondo tempo).

Saelemaekers 5.5 – Dopo due grandi gol nelle due precedenti prestazioni sontuose, l’ex Milan cala di rendimento e di intensità in questa sfida. Poco lucido e visibilmente stanco.

IL TABELLINO

Torino-Bologna 0-0

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Vojvoda 5.5, Buongiorno 6, Masina 6; Bellanova 5.5 (dal 41’ st Lazaro sv), Ricci 6, Ilic 6.5, Rodriguez 5.5; Vlasic 6 (dal 28’ pt Linetty 6); Sanabria 6 (dal 32’ st Pellegri sv), Zapata 5.5. All. Juric. A disp. Popa, Gemello, Lovato, Dellavalle, Ciammaglichella, Silva, Okereke, Savva, Kabic.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 6.5; Posch 5.5, Lucumi 6, Calafiori 6, Kristiansen 5.5; Freuler 6.5; Ndoye 5.5 (dal 24’ st Orsolini 6), Fabbian 5.5 (dal 14’ st Moro 6), Aebischer 6 (dal 36’ st El Azzouzi sv), Saelemaekers 5.5 (dal 24’ st Odgaard 6); Zirkzee 6 (dal 36’ st Castro sv). All. Thiago Motta. A disp. Ravaglia, Bagnolini, M.Ilic, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Urbanski, Karlsson.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Vojvoda, Rodriguez (T); Fabbian, Aebischer (B)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI TORINO-BOLOGNA

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 30 delle 35 partite in questa Serie A: più di ogni altra formazione nei primi 45 minuti di gara nella competizione – a 29 l’Inter.

Solo il Real Madrid (nove) ha subito meno gol del Bologna (10) nel secondo tempo di gioco nei Big-5 campionati europei in corso.

Il Torino è la formazione che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove); in generale, l’ultimo club di Serie A che ha registrato così tanti pareggi a reti inviolate in un singolo campionato è stato il Cagliari nel 2011/12 (nove, anche in quel caso).

Da inizio aprile, il Torino è la formazione che ha realizzato il minor numero di reti in Serie A: appena due; in aggiunta, solo il Bologna (quattro) ha impattato più gare rispetto ai granata nel periodo nella competizione (tre).

Il Bologna ha raccolto 24 punti dopo 17 trasferte in questo campionato (5V, 9N, 3P): nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo una volta i felsinei ne avevano guadaganti così tanti fuori casa a questo punto della stagione - nel 2019/20 (24 anche in quell’occasione).

Il Bologna non ha subito gol in cinque delle ultime sette gare di campionato, per gli emiliani tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 15 nella competizione.

Il Torino non ha subito gol per due gare casalinghe di fila contro il Bologna in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio 1977 e marzo 1978 (successi per 1-0 e 2-0 in quel caso).

Solo Nicolás González (sei) ha colpito più legni di Antonio Sanabria tra gli attaccanti nella Serie A 23/24 (quattro).

Karol Linetty ha tagliato oggi il traguardo delle 100 gare con il Torino in Serie A (25 delle quali in questa stagione). L’ultima rete del centrocampista polacco in campionato risale al 13 novembre 2022 vs Roma.