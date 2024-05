Il CEO Paulius Motiejunas "spaventa" Bologna, ma a saltare sarà Valencia

LA PROSSIMA EUROLEGA

Dall'Eurocup salirà Paris Basketball, chi scenderà? "Ci sono 5 squadre in ballo", ha risposto il massimo dirigente di Eurolega. Tra queste la Virtus, ma a lasciare il torneo dovrebbe essere la squadra spagnola

© IPA In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo AS il CEO di Eurolega Paulius Motiejunas ha parlato del torneo che verrà. La novità sarà rappresentata dal debutto di Paris Basketball che ha conquistato il diritto a disputare l'Eurolega col successo in Eurocup. Ma chi farà spazio ai francesi?

Si andrà a pescare tra le squadre non in possesso di licenza pluriennale, i rumors più insistenti portano all'esclusione di Valencia che scenderà in Eurocup. Anche se Motiejunas non si è sbilanciato: "Purtroppo tra Alba Berlino, Virtus Bologna, le due squadre di Belgrado e Valencia, una dovrà scendere perché ci sarà il Paris Basketball. Tutti hanno il 20% di probabilità di andare in Eurocup. Per noi le squadre sono alla pari e saranno gli shareholder a prendere una decisione. Il Valencia ha disputato una grande stagione regolare e sta anche costruendo una nuova Arena molto attraente. È incredibile, un grande passo per il club. Stanno facendo grandi cose, molto positive. Il Valencia è un club con un futuro in Eurolega, ma è vero che l'anno prossimo sarà quello che sarà e c'è una possibilità su cinque che resti fuori"