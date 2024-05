Il Giro d'Italia perde uno dei suoi eroi: Imerio Massignan si è spento a 87 anni 

CICLISMO

Il corridore vicentino è morto all'ospedale di Novi Ligure dove era ricoverato da alcune settimane a causa di un ictus

© twitter Nel giorno della partenza del suo amato Giro d'Italia, il ciclismo italiano deve dire addio a Imerio Massignan, noto da molti come l' "Angelo del Gavia". Nonostante non sia mai riuscito a condurre la maglia rosa sino alla conclusione, il corridore vicentino è diventato un'icona del movimento delle due ruote tricolore spegnendosi all'età di 87 anni all'ospedale di Novi Ligure dove era ricoverato da qualche settimana per un ictus.

Il corridore veneto è passato alla storia per la prima scalata del Passo Gavia avvenuta nel 1960 quando, sotto una tormenta di pioggia e neve, riuscì a transitare per primo in vetta al valico bresciano distanziando, fra gli altri, la maglia rosa Jacques Anquetil, il fuoriclasse toscano Gastone Nencini e lo scalatore Charlie Gaul. In discesa Massignan venne però bloccato da ben tre forature che lo costrinsero a tagliare il traguardo di Bormio in quarta posizione alle spalle del lussemburghese che era riuscito ad anticipare gli avversari. In seguito riuscirà a conquistare un secondo posto al Giro 1962 e un quarto al Tour de France 1961 dove per due anni consecutivi conquisterà la maglia a pois dedicata agli scalatori.