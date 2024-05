Galtier: "Lusingato dalle voci sul Milan. Ma non hanno preso Lopetegui?"

A L'EQUIPE

Il tecnico francese, adesso in Qatar, torna anche sull'accostamento al Napoli: "Mai avuto contatti diretti"

© Getty Images Scagionato dalle accuse di razzismo risalenti all'avventura al Nizza, Christophe Galtier è tornato a lavorare con serenità in Qatar. Il tecnico francese, adesso alla guida dell'Al-Duhail, è stato accostato anche a due club italiani: Milan e Napoli. Più recentemente specialmente ai rossoneri, una voce commentata dallo stesso in una intervista all'Equipe: "L'accostamento ai rossoneri mi lusinga - ha detto il 57enne che ha vinto due Ligue 1 con Lille e Psg -. Ma non ho parlato con i dirigenti. Da quello che ho capito inoltre, hanno già scelto Lopetegui".

Impossibile non tornare sull'accostamento al Napoli: da più parti confermano che De Laurentiis aveva pensato anche a lui per il post-Spalletti: "Avevo ancora un contratto col Psg - l'uscita di Galtier. E non ho mai avuto contatti diretti con i dirigenti". Presto l'esperto tecnico potrebbe rivedersi in Europa, magari in Inghilterra: "Bisogna arrivarci al momento giusto, alla mia età non è più il tempo di sognare".