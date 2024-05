MotoGP, il maltempo ferma il GP del Kazakistan: rinviato a causa delle inondazioni

MotoGP

Gara kazaka rinviata a data da destinarsi in calendario a causa dei danni causati dal maltempo in tutto il Paese

© Getty Images Il GP del Kazakistan di MotoGP per il 2024 è stato rinviato. È questa la decisione presa da FIM, IRTA e Dorna Sports che hanno annunciato il rinvio della tappa del Sokol International Racetrack, che inizialmente era in programma dal 14 al 16 giugno, a causa delle avverse condizioni meteo che hanno messo in ginocchio il Paese. Al momento non è stata comunicata l'effettiva cancellazione della gara, con la speranza di poterla riprogrammare in un altro slot del calendario dell'anno.

FIM, IRTA e Dorna Sports in un comunicato congiunto hanno fatto sapere: "Il Gran Premio del Kazakistan è stato rinviato a più tardi nel 2024. Condizioni meteorologiche senza precedenti hanno provocato inondazioni in tutta l’Asia centrale, provocando un’emergenza nazionale in Kazakistan e costringendo gran parte della popolazione a sfollare. Non sarebbe responsabile per la MotoGP aggiungere ulteriori oneri alle autorità o ai servizi mentre lavorano per aiutare le decine di migliaia di persone colpite in tutto il Paese".

"Il Sokol International Racetrack non ospiterà quindi il GP nelle date precedentemente annunciate, ed eventuali ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati una volta confermati. Come nostra massima priorità, la MotoGP invia le nostre condoglianze e il nostro sostegno al popolo del Kazakistan e a tutte le persone colpite dalle inondazioni in Asia centrale- si legge nel comunicato-. Ci auguriamo che la nazione, la regione e le comunità colpite possano riprendersi il prima possibile".