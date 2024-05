Un sabato intenso per gli atleti italiani in Francia

Tecuceanu debutta a Décines sugli 800 metri

Catalin Tecuceanu, mezzofondista italiano di origini rumene, che questo inverno ha riscritto il record nazionale al coperto sugli 800 metri, farà il suo debutto all’aperto su tale distanza nel meeting francese di Décines, alle porte di Lione, per testare subito la sua condizione nella specialità che gli ha anche regalato un brillante quarto posto nella finale mondiale dei campionati di Glasgow al coperto.

Il 24enne atleta veneto ha però già gareggiato sabato scorso sulla distanza spuria dei 1000 metri, realizzando un buon 2’16″73 a Milano, e nella prova Challenger del Continental Tour troverà avversari importanti quali il britannico Elliot Giles e il marocchino Oussama Nabil.

Un altro mezzofondista che si è ben espresso questo inverno nelle gare al coperto, Federico Riva, sarà invece impegnato sui 1500 metri, di cui è stato anche primatista nazionale indoor per poche ore sempre all’inizio dell’anno, dopo il brillante debutto all’aperto di quattro giorni fa a Huelva in Spagna, quando si è migliorato di oltre due secondi diventando con il crono di 3’34″35 il quinto azzurro di sempre, mentre tra i suoi avversari ci sarà l’altro italiano, Mohad Abdikadar, reduce dal 3’38″73 sempre di martedì in terra iberica, oltre che Giovanni Filippi e Ossama El Kabbouri.

Nei 3000 siepi, per completare l’elenco dei principali atleti uomini impegnati, ci sarà il debutto del campione nazionale Ala Zoghlami, che se la vedrà tra gli altri con i connazionali Yassin Bouih e Leonardo Feletto, mentre nei 5000 piani avremo Jacopo De Marchi, Francesco Guerra e Ahmed Ouhda.

Nelle prove riservate alle donne, del Meeting de l’Est Lyonnais, di nuovo in pista Gaia Sabbatini questa volta impegnata negli 800 metri con Martina Tozzi, mentre nei 1500 sarà in gara la campionessa italiana indoor Giulia Aprile e, nei 5000, Elisa Palmero, Micol Majori e Giovanna Selva, per chiudere con i 3000 siepi dove sono iscritte Gaia Colli e Sveva Fascetti.