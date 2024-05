Vitucci crede in Treviso: "C'è la giusta tensione, ora salviamoci"

PAROLA AL COACH

In caso di vittoria su Tortona, per la Nutribullet sarà permanenza in Serie A: "Il destino è ancora tra le nostre mani"

Una partita che vale una stagione. La Nutribullet Treviso Basket attende la Bertram Derthona Tortona domani alle 18:15 nella sfida valida per il 30° e ultimo turno di regular season della LBA Serie A in un Palaverde che si preannuncia infuocato e pronto a spingere capitan Zanelli e compagni verso la permanenza nella massima serie. Tanti gli intrecci che potrebbero portare alla salvezza, ma non è il momento di fare calcoli, perché la certezza assoluta solo deriverebbe da una vittoria contro Tortona questa domenica.

La Nutribullet è reduce dal vitale successo sulla Openjobmetis Varese all’Itelyum Arena per 95-100: "Veniamo da una vittoria fondamentale per il nostro cammino che è stato finora molto complicato e complesso - ammette Frank Vitucci -, ma fortunatamente il destino è ancora tra le nostre mani e quindi con quest’ultima partita in casa sicuramente dobbiamo vincere. Per noi, per il nostro pubblico, per non aspettare risultati altrui su cui non possiamo assolutamente contare".

In caso di due punti contro Tortona, la formazione di Vitucci si garantirebbe la Serie A anche per la prossima stagione: "La squadra vive la settimana con la giusta tensione, che serve per caricarsi, per arrivare preparati a questo step fondamentale, in cui sappiamo che il nostro pubblico avrà sicuramente un ruolo importante come lo ha sempre avuto durante tutta la stagione, anche noi momenti di grande difficoltà, nei momenti in cui c’era bisogno di sostegno. Ci stiamo preparando bene perché chiaramente qualche risultato positivo aiuta ad avere quella fiducia e quella forza anche interiore che serve da mettere in campo contro un avversario così importante e di livello come Tortona".

"La partita di domenica è un evento importante per la squadra, ma soprattutto per il club e per la città - continua Vitucci. Tanti sforzi, tante persone che ci seguono dall’inizio che hanno sofferto molto, più sofferto che gioito in questo campionato che è stato un po’ schizofrenico. Quindi vediamo di arrivare all’atto finale nel migliore dei modi e di chiuderla con le nostre forze".