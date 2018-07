Tifoso di giornata - God Save The Finalina

14/07/2018

Scenari che ancora una volta accendono il dibattito sulla finale per il 3.o posto, più nota in calcese come "finalina", considerata dai più appendice ormai inutile, orpello da calendario da grande manifestazione, gara in più da offrire al calendario e alle tv che lo acquistano. È vero che questo è un campionato del mondo, si necessita un podio, eh? Vengono distribuite regolari medaglie di bronzo. Ma quanti sport, ai Giochi, assegnano doppio terzo posto ai semifinalisti? Non sarebbe mica proibito.



Eppure lo scontro diretto tra le scornate dell'ultimo giro - e dunque tra le più scornate di tutte - resiste ed è un bene che sia così, dai. È filosoficamente bellissimo che nel tempo in cui tutto anche nel calcio deve avere un senso, o un tornaconto, si scenda in campo per una finta gloria, che non interessa nemmeno agli stessi protagonisti. È un'amichevole dentro il torneo più combattuto, avanspettacolo prima della partita delle partite del giorno dopo, una gara che in genere non è calcio, è pallone, finalmente interpretata con svacco e quindi generalmente piena di gol, perfetta per chi ha ancora un'ambizione al titolo di capocannoniere: e oggi è proprio il caso di Harry Kane, così come in passato lo è stato per Totò Schillaci, o Forlan, o Davor Šuker.



Per i pochissimi che dubitano poi che i giocatori possano eventualmente inserire il pilota automatico sugli esiti di certe partite, si sottolinea un altro dato: in 19 precedenti (solo nel 1950 non si disputò), la finale tra le sconfitte si è portata solo una volta ai tempi supplementari: della serie, ok divertiamoci, ma per il minimo sindacale, che di giocare a calcio ne abbiamo piene le balle e pazienza se non riusciamo ad arrivare terzi. Colpisce che nell'unica eccezione – anno 1986 – ci sia di mezzo proprio il Belgio, nell'unica occasione prima di Russia 2018 in cui è riuscito a piazzarsi nelle top quattro. Per la cronaca, beccò 4-2 dalla Francia di monsieur Platini.



Un precedente preoccupante in vista di oggi, perché pure difendendo l'esistenza di un match così, vorremmo ancora goderci un pezzo di pomeriggio estivo e soprattutto mantenere integre le energie, la voglia per la partita madre di domani, l'opposto totale di una finalina, una finalona, l'appuntamento con la storia del football che resta inciso nei libri, nelle immagini, nella memoria. Facciamo così: una bella vittoria dell'Inghilterra al 90', magari con uno o due gol di Kane, una virile stretta di mano ai belgi per il loro Mondiale super e via a godersi la serata, sognando Francia-Croazia. Perché gli inglesi? Così, per tradizionalismo, “football is coming home" è stato un bel tormentone. E poi perché il gilet di Southgate è molto meglio dei capelli di Fellaini, e ancora perché temo che i belgi, un po' duri di comprendonio, rifacciano la boiata del 1986. Novanta minuti, ripetiamo. Belli, divertenti, da cazzeggio. Ma novanta minuti. Grazie.