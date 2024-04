ATP Masters 1000 di Madrid, Sinner si allena con Vagnozzi con la suggestione del doppio misto a Parigi

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria è sceso in campo con il tecnico azzurro e lo sparring-partner Enrique Garcia in vista della sfida contro il russo Pavel Kotov

© Getty Images Jannik Sinner è tornato a essere il rullo compressore che ci siamo abituati a vedere nelle ultime stagioni. La dimostrazione è arrivata nel derby contro Lorenzo Sonego che gli ha garantito il pass ai sedicesimi dell'ATP Masters 1000 di Madrid dove incrocerà il russo Pavel Kotov per proseguire la propria rincorsa al primo posto di Novak Djokovic. Il 22enne di Sesto Pusteria si è allenato sul campo 9 insieme al coach Simone Vagnozzi e al giovane sparring-partner Enrique Garcia con i quali ha provato una serie di dritti e rovesci ad alta velocità tesi a testare le traiettorie lungolinea.

Un antipasto di quello che è stato poi fatto nell'ora successiva con il tecnico azzurre che ha simulato varie situazioni di gioco: dai colpi in top-spin alle variazioni (palle corte, giocate con il back e discese a rete) e grande lavoro al servizio, arma letale di Sinner sinora e fondamentale per contrastare un avversario tosto come Kotov. In attesa di scendere in campo il giovane altoatesino deve far i conti su quello che sarà il suo futuro e soprattutto le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 dove emerge una nuova suggestione: la partecipazione al doppio misto.

A rilanciarla è stata la toscana Jasmine Paolini, numero 13 della classifica mondiale e attuale punta di diamante del tennis italiano in rosa. L'azzurra ha parlato al termine della sfida contro Caroline Garcia spiegando come ci sia la volontà di disputare la sfida assieme al collega: "A me piacerebbe, ovvio, come no. Non me l`hanno chiesto, e soprattutto vediamo come va, che obiettivi abbiamo. Ci sarà da giocare il singolo e, spero, il doppio femminile. Per quello misto bisogna vedere, decideremo in seguito, sinceramente non so cosa dire. Ora come ora se mi chiedono se sono disposta a fare i tre tornei direi di si, perché è un`opportunità e perché il doppio misto è una cosa diversa che non ho mai fatto, forse solo una volta in un torneo Under 16, non ricordo nemmeno bene. Pero' non so cosa aspettarmi, diciamo che al momento non ci sto pensando"