Mondiali, sabato al via "Tiki Taka Russia" su Italia 1

15/06/2018

Sabato 16 giugno 2018, su Italia 1 alle ore 23.00, subito dopo il match del girone D “Croazia-Nigeria”, prende il via “Tiki Taka Russia”, il programma dedicato ai Mondiali di Russia 2018, condotto da Pierluigi Pardo con la partecipazione di Andrea Pucci , Cristiano Militello e Ria Antoniou . “Tiki Taka Russia”, riprendendo e cavalcando lo stile di Tiki Taka, che da ormai cinque anni è un appuntamento fisso per milioni di tifosi, sarà un post partita dove l’attualità dell’evento sportivo si mescolerà alla riflessione sui grandi temi calcistici ed extra calcistici.

Non mancheranno i collegamenti live da Mosca e dai ritiri delle nazionali più importanti, le interviste esclusive, le notizie e gli highlights dei match disputati in giornata. E ancora, analisi e curiosità sul torneo più affascinante del pianeta. Ospite d’eccezione di questa puntata sarà Fabio Capello. In studio anche Marco Amelia, Vincent Candela, Teo Teocoli e Fabrizio Biasin mentre collegato dalla Piazza Rossa ci sarà il talent di Mediaset Javier Zanetti.