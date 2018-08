Mondiali 2018, il peruviano Tapia ricorda solo l'inno nazionale Uscito nel finale contro la Danimarca per un colpo alla testa, il centrocampista non ricorda nulla del match Facebook

19/06/2018

Giocare una partita in un Mondiale è il sogno di tutti i bambini e lo è anche anche di più in Paesi dove già parteciparvi è un'impresa. Come il Perù, che mancava da 36 anni, da Spagna 1982. Renato Tapia, 22enne centrocampista del Feyenoord, è riuscito a coronare il suo sogno ma, a causa di un duro colpo alla testa subito da Simon Kjaer, non si ricorda nemmeno un minuto degli 87 giocati contro la Danimarca. L'unico ricordo l'inno nazionale pre-gara.

Al minuto 87' l'episodio che ha rovinato la festa al povero Tapia: il terribile scontro con l'ex Roma e Palermo Kjaer e addio memoria. Poi è stato lo stesso giocatore a tranquillizzare amici e tifosi. "Non ricordo nulla da ieri. So solo che è stato un giorno speciale e che amo ancora di più il mio paese. Da una cosa così si può solo imparare. Buona festa del Papà a tutti!". Come spiegato dall'agenzia di stampa tedesca DPA, Tapia ricorderebbe solo il momento dell'inno nazionale suonato alla Mordovia Arena di Saransk.



Ora il centrocampista originario di Lima sta bene: il medico gli ha imposto due giorni di riposo e difficilmente giocherà con la Francia, anche se l'ultima parola spetta al ct Gareca.

IL TWEET DI TAPIA Recién con más tranquilidad después del golpe que tuve. No recuerdo nada del día de ayer. Sólo sé que fue un día especial y que amo aún más a mi país. De esto se aprende. ¡Feliz día del padre a todos! #ArribaPerú — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) 17 giugno 2018

IL CASO DI KRAMER NEL 2014 Quello di Tapia riporta alla mente degli appassionati il caso del tedesco Christopher Kramer. L'allora 23enne centrocampista della Germania, uscito alla mezz’ora della sfida con l’Argentina per un colpo alla testa involontario da parte di Ezequiel Garay, perse completamente la memoria e non ha alcun ricordo della finale disputata. Una beffa ancora più atroce giocare e vincere una finale dei Mondiali e non riuscire proprio a ricordarlo.

