Inghilterra come Panama: provano a segnare mentre la Croazia esulta

12/07/2018

Vabbé allora ditelo. Anche in una semifinale mondiale con ipoteticamente in campo ventidue tra i giocatori più forti al mondo è capitato di osservare una scena ridicola: tentare di fare gol mentre l'avversario sta ancora esultando. Era successo a Panama contro l'Inghilterra, ora proprio l'Inghilterra ci hanno provato dopo il 2-1 decisivo subito da Mandzukic in semifinale contro la Croazia. Palla al centro e via di corsa verso il portiere avversario...



Se per la piccola nazione centroamericana all'esordio mondiale il fatto aveva attirato la simpatia e la tenerezza del mondo intero, per i Three Lions si può tranquillamente parlare di una figuraccia a livello planetario. Semplicemente il gioco dopo una rete può riprendere solo quando le due squadre sono schierate nelle rispettive metà campo: dal prossimo Mondiale, caro Infantino, servirà un test di ingresso per verificare la conoscenza del regolamento.