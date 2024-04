Ancelotti: "Passato brutti momenti ma qualificazione ancora aperta"

bayern-real

Il tecnico italiano: "Abbiamo sofferto più nel primo tempo anche se i gol sono arrivati nel secondo"

Carlo Ancelotti non del tutto soddisfatto del Real Madrid dopo il 2-2 contro il Bayern Monaco nell'andata della semifinale di Champions League: "La qualificazione rimane aperta, abbiamo passato brutti momenti all'inizio anche se poi abbiamo avuto più energia di loro per riagguantare il risultato". Parlando a Mediaset, il tecnico italiano spiega cosa non è andato soprattutto nella prima frazione di gioco: "Non era studiato il fatto di partire col baricentro così basso, siamo stati passivi in difesa, abbiamo messo poca intensità e abbiamo vinto pochi duelli. Abbiamo sofferto di più nel primo tempo anche se poi i due gol li abbiamo presi nella ripresa". Infine, sul paragone, in voga in Spagna, tra Vinicius e Cristiano Ronaldo: "Cristiano ha fatto la storia del Real, Vinicius la sta facendo ora. Due grandissimi talenti ma giocatori diversi".

Thomas Tuchel, invece, l'ha vista così: "Meritavamo di vincere perché abbiamo creato più occasioni di loro. Non è la prima volta che il Real costringe gli avversari a partite del genere: sono cinici, pazienti, non sbagliano le chance che hanno. Difendono ad alti livelli, contro di loro non puoi fare errori ma ne abbiamo commessi due in difesa". Così il tecnico del Bayern sul match di ritorno: "Potevamo fare anche il terzo gol ma non ci siamo riusciti, è arrivato un pareggio. Ora giocheremo in Spagna e vedremo come andrà".

