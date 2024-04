Tennis, Sinner: "Non sono ancora al 100%, oggi è stata molto dura"

Jannik Sinner, non al meglio della condizione, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di Karen Khachanov. "Oggi mi sentivo un po' meglio fisicamente, ancora non al 100%, ma a me piace giocare. Sono contento della prestazione, perché ero in difficoltà ma poi ho alzato il livello nel secondo e nel terzo set. Sono contento, ora vediamo la prossima partita come va - ha spiegato a fine match - Oggi è stata molto dura, il mio rivale ha giocato molto bene, nel primo set ho commesso qualche errore di troppo. Nel secondo ho ripreso la concentrazione, poi nel terzo ho di nuovo sofferto in due turni di servizio ma alla fine sono contento e vediamo cosa succederà al prossimo turno".