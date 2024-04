Roma, buone notizie per De Rossi: Lukaku e Smalling in gruppo

VERSO ROMA-LEVERKUSEN

I due si sono allenati questa mattina con la squadra e sono pronti per il Leverkusen, a parte precauzionalmente invece Pellegrini per un affaticamento

In casa Roma prosegue il lavoro per prepararsi alla semifinale di andata all'Olimpico di Europa League contro il Leverkusen e a due giorni dalla sfida coi neo campioni di Germania, 46 partite e nessuna sconfitta in stagione, Daniele De Rossi può sorridere. Romelu Lukaku e Chris Smalling si sono infatti allenati con il gruppo questa mattina a Trigoria per la prima volta dopo i rispettivi stop (un affaticamento al flessore per il difensore e una piccola lesione all'adduttore per Big Rom) e saranno a disposizione per la sfida coi tedeschi.

Non si è allenato invece Lorenzo Pellegrini, ma soltanto a scopo precauzionale. Il capitano giallorosso è rimasto a riposo per un affaticamento muscolare, ma la sua presenza contro il Leverkusen non è in discussione e domani tornerà a lavorare con la squadra. La conferenza di De Rossi e Paredes è prevista mercoledì per l'ora di pranzo, dopo la rifinitura della squadra.

Vedi anche Calcio No al rinvio con l'Atalanta, per la Roma è un "colpo all'integrità del campionato"