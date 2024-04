Beach volley, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava staccano il pass per le Olimpiadi 

PARIGI 2024

Il duo azzurro ha sfruttato il risultato del Challenge di Xiamen vinto dai cileni Marco ed Esteban Grimalt

© Getty Images A volte non serve scendere in campo per vincere. Basta osservare i propri avversari e sperare che realizzino il risultato ideale per condurre il destino sulla linea giusta. È il caso di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno strappato il pass per le Olimpiadi Estive in programma a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto prossimi grazie al risultato emerso dal Challenge di Xiamen. Nonostante gli azzurri non fossero presenti in Cina, l'argento di Rio de Janeiro 2016 e il 25enne modenese hanno blindato la propria posizione nel ranking a cinque cerchi staccando così il biglietto per la Francia.

Prendendo in considerazione tutti i risultati ottenuti dal 1° luglio 2022 al 10 giugno prossimo, Nicolai e Cottafava risultano al quinto posto della classifica, una posizione che basta per partecipare alla rassegna a cinque cerchi complice il successo in terra asiatica del duo cileno composto da Marco ed Esteban Grimalt.

“Provo un grande orgoglio per quello che siamo riusciti a raggiungere. La qualificazione ai Giochi Olimpici è un obbiettivo enorme e riuscirci per la quarta volta consecutiva mi riempie di gioia. Ancor più felice di esserci riusciti con un gruppo completamente nuovo. Il lavoro quotidiano fatto nel corso degli anni da tutte le persone che fanno parte della squadra è stato fantastico - ha spiegato Nicolai al sito del CONI -. Tutto questo ci dà anche la forza di credere che però non sia finita qui. Non ci accontentiamo della qualificazione. Possiamo far bene e dire la nostra. Sappiamo che un qualcosa di importante può essere fatto. L’attenzione sul lavoro quotidiano sarà sempre alta. Siamo molto felici ma restiamo umili per ciò che ci attende da oggi in avanti”.

Nonostante siano i primi atleti italiani a qualificarsi nel mondo della pallavolo, presto la compagine potrebbe ampliarsi grazie alla presenza di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, attualmente undicesimi nel ranking e virtualmente qualificati. Medesimo discorso per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che attualmente risultano ottave in graduatoria e quindi potenzialmente presenti a Parigi.