Napoli e la scelta del nuovo tecnico: deadline il 26 maggio. AdL lancia un indizio?

NAPOLI

Il presidente azzurro aspetta sempre una risposta di Conte ma salgono le quotazioni di Pioli. Nella rosa anche Gasperini e Italiano

© Getty Images De Laurentiis ha fissato per la fine del campionato, il 26 maggio, la dead-line per la scelta del nuovo allenatore del Napoli, che avrà il compito di risollevare le sorti della squadra dopo una stagione a dir poco travagliata. Da una parte il presidente azzurro vuole ponderare bene tutti gli aspetti prima di prendere la decisione finale, dall'altra dietro la scelta della data potrebbe esserci anche un indizio su chi andrà a sedersi in panchina da quest'estate.

Perché tre dei quattro nomi accostati al Napoli - Pioli, Gasperini e Italiano sono sotto contratto, i primi due fino a giugno 2025 rispettivamente con Milan e Atalanta, il terzo in scadenza con la Fiorentina a giugno. Il quarto, ma il primo nella testa di De Laurentiis, già dal mese di novembre quando lo chiamo per subentrare a Rudi Garcia, è quello di Antonio Conte. I contatti con l'ex tecnico di Juve e Inter, fermo dopo l'esperienza con il Tottenham ci sono stati, così pure l'offerta di un triennale da circa 8 milioni di euro bonus compresi e la garanzia di carta bianca sul mercato. Il patron azzurro aspetta sempre una risposta ma non lo farà in eterno e intanto fa altre valutazioni. Tanto che si parla di quotazioni in rialzo per Pioli, che lascerà il club rossonero con un anno di anticipo, e sarebbe pronto a ricominciare subito un'altra avventura. Più complicato il discorso Gasperini, che piace molto al presidente azzurro ma che è concentrato su un intenso finale di stagione con l'Atalanta tra Europa League, finale di Coppa Italia e le ultime giornate di campionato e che la dirigenza nerazzurra vuole blindare fino al 2026. E sullo sfondo c'è anche Italiano, uno dei primi - riferisce Il Mattino - sondato da AdL.