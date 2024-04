Red Bull, Jos Verstappen getta ombre sul futuro di Max: la Mercedes sogna

FORMULA 1

L'ex pilota olandese ha lasciato intravedere la possibilità di un addio del figlio al team anglo-austriaco aprendo di fatto una porta per un suo approdo alla scuderia tedesca

L'addio di Max Verstappen alla Red Bull è diventato ormai un tormentone. Le continue liti all'interno della scuderia anglo-austriaca, il possibile addio di Adrian Newey direzione Ferrari e i dubbi sul motore della monoposto 2026, secondo alcune voci non all'altezza della concorrenza, starebbero spingendo il pilota olandese a cambiare aria. Sullo sfondo c'è un'operazione multimilionaria messa in piedi da Toto Wolff che vorrebbe il campione del mondo già il prossimo anno in Mercedes, tuttavia a rendere tutto più concreto sono le parole del padre Jos, convinto che il futuro di Versatppen sarà lontano dall'azienda dal toro rosso.

"Credo che tutti vogliano avere Max. Ha una macchina molto veloce, ma noi dobbiamo pensare anche al prossimo futuro. Stiamo guardando al 2026, aspettiamo di capire cosa può succedere ma restiamo calmi" ha chiosato l'ex pilota orange in un'intervista a Racexpress.nl. Tutto rinviato al cambio regolamentare in programma fra due stagioni? Non proprio perché, come riportato dalla stampa tedesca, la Mercedes sarebbe pronta a investire 150 milioni di euro per un contratto di fatto a vita, una cifra facilmente recuperabile grazie ai cinquanta milioni risparmiati con l'addio di Lewis Hamilton e altri cento provenienti dagli utili della stagione 2023.

Sulle scelte di Max dipenderà molto da quanto accadrà con Newey che, se è vero che non ha confermato la scelta di lasciare con un anno d'anticipo il team di Milton Keynes, dall'altra non ha smentito e una decisione dovrebbe arrivare entro fine anno. Una soluzione che peserà sugli orizzonti di Verstappen come sottolineato dal padre: "Tutti sappiamo quali risultati è riuscito a ottenere e quanto sia bravo in quello che fa. Per il resto non posso dire niente, non so nulla riguardo alla sua posizione nel team. Di base so che c’è un contratto tra lui e la Red Bull, ma vedremo cosa succederà. Non sono in grado di dire altro al riguardo”.