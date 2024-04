Serie A, il derby di Balotelli: "Dumfries-Theo? Bellissimo! Calhanoglu un signore"

Anche Mario Balotelli ha voluto dire la sua sullo scudetto dell'Inter, sul derby che ha portato i nerazzurri al trionfo e sui successivi sfottò nei confronti dei cugini rossoneri: "L'Inter è troppo più forte del Milan - le sue parole a Controcalcio, in diretta su Twitch -. Non ha vinto con uno che ha fatto da solo 50 reti. Devono tutto al gioco di squadra e al gruppo di calciatori. Inzaghi è tanta roba, ma i calciatori dell'Inter sono troppo superiori a quelli del Milan... Se prendiamo gli undici delle due squadre i nerazzurri non cambierebbero nessuno. Scintille Dumfries-Theo Hernandez? Bellissimo. Bellissimo ragazzi. Fossero questi gli sfottò del calcio...".