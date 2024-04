ATP Masters 1000 di Madrid: Sinner soffre, ma supera Khachanov e vola ai quarti

TENNIS

L'azzurro ha sofferto nel primo set prima di avere la meglio sul russo per 5-7 6-4 6-3

ATP Masters 1000 di Madrid, Sinner fatica contro Khachanov agli ottavi







© Getty Images 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM I fantasmi legati all'anca sembrano essersi improvvisamente dissolti e così Jannik Sinner ha avuto finalmente l'occasione di cancellare il tabù legato all'ATP Masters 1000 di Madrid. Il bolzanino si è imposto agli ottavi per 5-7 6-4 6-3 sul russo Karen Khachanov al termine di una vera e propria battaglia sul campo iberico con l'azzurro che ha patito le pressioni legate alle sue condizioni fisiche. Sinner ha sfoderato però una forza interiore non comune che gli ha permesso di ribaltare la partita e volare per la prima volta in carriera ai quarti di finale.

Inizio molto teso per Sinner che, dopo le fatiche accumulate contro Kotov, si è trovato in grossa difficoltà soprattutto sul servizio dell'avversario. Apparso più nervoso sulla propria battuta a causa di una serie di errori di misura, il 22enne di Sesto Pusteria ha avuto per due volte l'occasione di prendersi il break sia al secondo che all'ottavo game venendo però puntualmente recuperato da Khachanov, molto più tranquillo e bravo ad angolare le palle rivolte verso l'azzurro, costretto a volte ad alzare bandiera bianca per non sforzare l'anca. Una situazione che ha portato al break del russo che ha così chiuso il primo set sul 7-5.

Netto cambio di passo nel secondo gioco con Sinner che si è immediatamente scatenato esprimendo tutta la rabbia trattenuta strappando immediatamente il servizio e volando sul 3-0 grazie alla precisione ritrovata nei colpi nonostante le condizioni non perfette del fisico. Nonostante la ripresa di Khachanov sul proprio turno di battuta, l'allievo di Simone Vagnozzi non ha sbagliato più nulla pareggiando i conti sul 6-3.

Con il passare del tempo la classe di Sinner é uscita con l’italiano che ha strappato un ulteriore break al terzo game mostrando una solidità utile per prendersi il punto decisivo per poi condurre il gioco e soprattutto costringendo Khachanov all’errore. Una situazione che ha favorito ancora una volta Sinner che ha chiuso la sfida sul 6-3 e affronterà ora il vincitore fra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime.