F1, Antonelli in pista a Imola con la Mercedes W13

F1

Il pilota bolognese ha guidato la vettura del 2022 in una due giorni di test che ha dato indicazioni positive

Prove di futuro in casa Mercedes: Andrea Kimi Antonelli è sceso in pista con la W13 del 2022 per una due giorni di test a Imola che potrebbe lasciar presagire un debutto in F1 sempre più vicino per il giovane talento italiano. Antonelli, pupillo di Toto Wolff, è impegnato nel campionato di F2 in questa stagione, ma più di una volta si è parlato di lui come possibile erede di Lewis Hamilton a partire dal 2025, quando il britannico vestirà il rosso Ferrari.

Recentemente si è anche vociferato di un suo esordio anticipato addirittura in questa stagione, proprio a partire dal GP dell'Emilia Romagna del 19 maggio, nel caso in cui la Williams decidesse di lasciare a piedi Logan Sargeant. Al momento, tuttavia, si tratta solo di pettegolezzi, anche perché Antonelli non è ancora maggiorenne (lo diventerà in agosto) e da qualche anno la Fia vieta l'ingresso in F1 agli under 18.

Quel che è certo è che i test di Imola hanno dato indicazioni positive: il pilota bolognese ha girato su ritmi buoni con un carico di benzina medio e non ha commesso errori degni di nota. Un primo test lo aveva già effettuato al Red Bull Ring con la W12 del 2021, una vettura completamente diversa perché precedente al cambio di regolamento. Quei giri erano per altro stati fortemente condizionati dal maltempo mentre questi ultimi, con una monoposto più simile a quelle attuali, sono considerati più affidabili in termini di riscontri.