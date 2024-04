Vincere la regular season è un vantaggio? I numeri dicono no

LA STATISTICA

Negli ultimi sette anni soltanto l'anno scorso la squadra che aveva chiuso la stagione regolare davanti a tutti ha poi vinto lo scudetto

© IPA Domenica si giocheranno gli ultimi 40 minuti della regular season che serviranno a definire la griglia dei playoff. Già si conoscono i nomi delle otto partecipanti alla post season, restano da stabilire le posizioni per definire gli accoppiamenti per i quarti di finale.

Per il primo posto la grande favorita è la Virtus Bologna, attualmente al primo posto insieme all'Olimpia Milano, ma con il vantaggio dello scontro diretto. Per la squadra di Luca Banchi sarà sufficiente battere Trento alla Segafredo Arena per chiudere in testa la regular season, indipendentemente dal risultato dell'EA7 impegnata sul campo di Cremona, e avere il fattore campo a proprio favore in tutti i turni dei playoff.

Un vantaggio non da poco, soprattutto se andiamo a rileggere la storia delle ultime Finals nella serie infinita con Milano, decisa solo dopo 7 estenuanti battaglie. 7 partite vinte sempre dalla squadra di casa, con quella di Ettore Messina che ha sfruttato il fattore Forum dopo aver chiuso la stagione regolare davanti a tutti.

© IPA

Ma lo scudetto numero 30 dell'Olimpia è stato anche l'unico conquistato da chi aveva vinto la regular season negli ultimi sette anni. Perchè nei restanti 6 (anzi, 5: il campionato 2019/2020 era stato interrotto per il Covid) a trionfare sono state per tre volte la seconda classificata (due volte Milano e Venezia) e due volta la terza (Bologna e Venezia).

L'impresa più grande nel 2014/2015, quando la Dinamo Sassari delle meraviglie allenata da Meo Sacchetti riuscì a vincere il tricolore dopo essere arrivata quinta in campionato.