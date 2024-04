Dortmund, Terzic: "Siamo pronti. Avremo meno esperienza ma anche più fame"

VERSO DORTMUND-PSG

Il tecnico dei gialloneri alla vigilia della semifinale di andata: "Speriamo di guadagnare un vantaggio in casa"

"Nel calcio tutto è possibile, ci attendono due partite e 180' dove dobbiamo lavorare duramente per raggiungere il nostro sogno. Saremo anche la squadra con meno esperienza ma anche quella con più fame". Il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic presenta così l'andata della semifinale di Champions League contro il Psg fresco campione di Francia. "Sarà una notte speciale per noi - ha detto alla vigilia della prima sfida in casa - L'obiettivo chiaro è quello di guadagnare un piccolo vantaggio domani. Non mi interessa chi è favorito, noi siamo pronti".

Dortmund e Psg si sono già affrontate nella fase a gironi (2-0 Psg all'andata in Francia e 1-1 al ritorno): ""Quella sconfitta in casa loro ci ha lasciato l'amaro in bocca, avevamo creato troppe poche occasioni da gol. Il ritorno è stato invece una partita completamente diversa. Ora siamo pronti ad affrontare nuovamente questo ostacolo. Loro hanno un allenatore dalle qualità eccezionali come Luis Enrique e il loro progetto gli impone di vincere la Champions League da quasi dieci anni. Mbappé? Se ti concentri solo su di lui gli altri possono fare male allo stesso modo. Hanno una qualità incredibile. L'obiettivo è creare un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno. L'idea è quella di non concentrarsi su 1 o 2 giocatori, dobbiamo concentrarci sulla palla: la chiave è avere il possesso. Bensebaini e Duranville sono out. Sabitzer e Malen hanno ripreso ad allenarsi e saranno a disposizione.