Giudice Sportivo, 9 squalificati per un turno: multa di 3mila euro per l'Inter

SERIE A

Il club nerazzurro punito "per avere suoi sostenitori intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società". Multe anche a Lecce, Torino e Genoa

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per il prossimo turno di campionato (35esima giornata) nove giocatori: Beukema (Bologna), Tameze (Torino), Cabal (Hellas Verona), Gagliardini (Monza), Musah (Milan), Payero (Udinese), Perez (Udinese), Pierozzi (Salernitana), Tressoldi (Sassuolo). Entrano invece nella lista dei diffidati Ferreira (Udinese), Augello (Cagliari), Ehizibue (Udinese), Luperto (Empoli), Mazzitelli (Frosinone), Zortea (Frosinone), Duda (Hellas Verona), Izzo (Monza), Krstovic (Lecce).

Per quanto riguarda i club, il Giudice ha altresì inflitto una multa di 3mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società", nello specifico il milanista Theo Hernandez.

Multe anche per il Lecce (5mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e numerose bottigliette semi-piene"), al Torino (4mila "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette e bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria") e Genoa (1.500 "per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco").

