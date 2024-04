Stadio Inter, prorogata l'esclusiva sui terreni di Rozzano

nuovo stadio

In attesa delle novità di WeBuild su San Siro, l'Inter va avanti con il progetto Rozzano: prorogata l'esclusiva dei terreni sino a fine gennaio

Parallelamente il club nerazzurro non scarta l'opzione di restare a San Siro ma tutto dipenderà dal progetto di WeBuild sull'attuale impianto in città. La proposta "arriverà non prima di giugno quindi oggi non ci sono alternative se non continuare a lavorare su Rozzano" aveva detto lo stesso Antonello.

LA NOTA

“Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano".