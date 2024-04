Valzurio Trail: la prima di Tanara, il bis di Lamberti sulle montagne della "Valle Azzurra"

TRAILRUNNING

Il classico evento di fine aprile tra le montagne della Val Seriana ha mantenuto fede alle attese della vigilia

© DR Fotografia Condizioni meteo lontane dall'ideale ma passione da vendere per i quasi trecento atleti che si sono presentati al via della settima edizione de La Valzurio Trail, seconda tappa del calendario Fly-Up Sport del 2024, a tre settimane di distanza dal debutto in scena di Linzone Trail. Campo base del classico appuntamento di fine aprile il caratteristico borgo di Nasolino con i suoi scorci dal sapore antico in Alta Valle Seriana e più precisamente nel solco laterale della Valzurio che dal fondovalle principale porta appunto fino alle pareti meridionali della Presolana, la “regina” delle Orobie. Ad imporsi al termine della prova da 23 chilometri e 1300 metri di dislivello positivo lungo la "Valle Azzurra" sono stati Mattia Tanara e Giulia Lamberti. Dopo tanti piazzamenti di valore, il promettente atleta del Team Scott/KM ha avuto ragione solo nelle ultime decine di metri del compagno di colori Mattia Gianola. In gara-donne invece la beniamina di casa Giulia Lamberti (nel classico verde di La Recastello Radici Group) si è riconfermata sui sentieri di casa. Per la forte trailrunner local (di professione medico condotto nella sua - e vicina - Clusone) si tratta infatti della seconda vittoria consecutiva nel trail della “valle incantata” e di un buonissimo inizio di una stagione sui cui prossimi appuntamenti però Giulia nell’immediato dopogara è rimasta piuttosto “abbottonata”.

Organizzata in collaborazione con GS Nasolino, La Valzurio Trail è vissuta (per quanto riguarda gara-uomini) sul testa a testa tra “i due Mattia” del Team Scott, che si sono giocati la vittoria fino agli ultimi metri. Ad avere la meglio è stato il,veronese Tanara che, dopo tanti piazzamenti (anche sul podio), è riuscito finalmente a mettere piede sul gradino più alto del podio stesso con un tempo finale di poco meno di un minuto superiore alle due ore (02:00:54).

Performance vincente per Tanara ma non sufficiente (anche a causa delle condizioni del terreno) per minacciare il primato da un’ora, 57 minuti e 54 secondi fissato dodici mesi fa da Iacopo Brasi. Secondo posto come detto per la new entry del Team Scott (e da tempo portacolori di Team CRAZY) Mattia Gianola: il lecchese ha attraversato la linea d’arrivo quattro soli secondi dopo il vincitore. Terzo gradino del podio per l’aquila Pegarun Paolo Poli (due ore, otto minuti e 42 secondi), sempre all’altezza della situazione tra le sue Orobie. A completare la top five maschile in quest'ordine Fabio Andrioletti del GAV (Gruppo Alpinistico Vertovese) e Federico Zambelli dei Runners Bergamo.

“Finalmente, alla settima edizione sono riuscito a portarla a casa! Quest’anno ho rinunciato al Winter Triathlon per preparare Maremontana e Valzurio Trail. Ho dedicato più tempo alla corsa su strada e ho ottenuto risultati soddisfacenti. Anche se l’ambiente che preferisco rimane sempre quello della montagna”. (Mattia Tanara)

Medico condotto a Clusone e pertanto molto conosciuta in Val Seriana, la beniamina local Giulia Lamberti ha prevalso nettamente sulla diretta concorrenza, chiudendo in due ore, 22 minuti e 28 secondi la missione-vittoria (quattordicesima della classifica assoluta). Gara in solitaria, quella di Giulia, su un tracciato che la vincitrice conosce a menadito. Secondo posto per Elisa Presa di Team Salomon/KM con un ritardo vicino ai tredici minuti (12 e 47, 29esima assoluta), terzo per la esperta Daniela Rota (Scott/Fly-Up Sport) con il tempo di due ore, 37 minuti e 25 secondi, 35esima di un ranking da 243 finishers (34 donne). A sigillare la top five-donne Arianna Mariani della corazzata Runners Bergamo e Silvia Zanchi (Elle Erre ASD).

“La Valzurio Trail… s’ha da fare! È la mia gara, che si svolge sulle montagne di casa, insomma qui non si può davvero mancare. E poi è bellissima, unica! Sapevo di avere il chilometraggio giusto nelle gambe e sono soddisfatta del risultato. I prossimi obiettivi? Per ora non si dicono, prima devo sentire la famiglia: ho tre figli e sono un particolare che conta molto!”. (Giulia Lamberti)

A tirare le somme della settima edizione de La Valzurio Trail è il direttore di Fly-Up Sport Mario Poletti:

“La Valzurio Trail è la gara del cuore Fly-Up. È sorprendente come un paesino che conta meno di centocinquanta abitanti - quasi tutti impegnati sul percorso e nei punti di ristoro! - riesca a organizzare una gara così bella e sentita. La Valzurio Trail merita di essere corsa, non solo per il percorso e la bellezza dei paesaggi, ma anche e soprattutto per le persone che stanno dietro alle quinte, per l’impegno e la passione che ci mettono. Un ringraziamento speciale a Gigi Baronchelli (ideatore della gara) e a tutto il GS Nasolino che hanno affiancato il team Fly-Up Sport per la buona riuscita della manifestazione”.

Il prossimo appuntamento del circuito Fly-Up (la cui mission è la promozione volte delle vallate bergamasche) è il Trail del Centenario Lovato in programma di sabato 8 giugno in Alta Valle Brembana, con partenza e arrivo nella località sciistica di Foppolo e sconfinamento oltre lo spartiacque prealpino, nel versante orobico valtellinese.

Campagna iscrizioni già aperta sul portale specializzato Pico Sport per tutte e tre le distanze in programma nella terza edizione: la 12KM (800 metri D+), la 24K (1500 metri D+) valida come prima delle tre tappe di Skyrunner Italy Series (le altre sono a fine estate Rosetta International SkyRace e ZacUp SkyRace del Grignone) e per finire la new entry 30KM da 1700 metri di dislivello positivo che completa verso l'alto la proposta sportiva dell'evento.