Luis Enrique: "PSG favorito? La stampa non capisce nulla di calcio"

Il tecnico spagnolo presenta la semifinale d'andata di Champions contro il Dortmund: "Non andare in finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre"

© afp Luis Enrique presenta in conferenza stampa la semifinale d'andata di Champions contro il Dortmund. Il tecnico spagnolo si innervosisce quando gli dicono che il PSG è il favorito: "Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un'atmosfera unica in Europa. Penso che qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre". Su che tipo di gara aspettarsi: "Sarà una partita come i quarti di finale. Fare speculazioni non fa parte del nostro modo di giocare. Cercheremo di vincere con il nostro calcio. Sarà un grande spettacolo, ci saranno gol".

Il suo PSG è ancora in corsa per un clamoroso Triplete. "Fin dal mio arrivo ho sentito il sostegno del club e dei giocatori. Siamo in un processo di miglioramento, questo è solo l'inizio. Manca un mese e possiamo ancora vincere tutte le competizioni Dobbiamo cercare di gestire bene le nostre emozioni, gestire bene la pressione. Non dobbiamo vedere la pressione come una minaccia".

Sui progressi della squadra. "Siamo migliorati in difesa e in attacco. Ma possiamo ancora migliorare, dobbiamo essere esigenti. Resta tutto da fare. Siamo riusciti a superare i momenti in cui eravamo inferiori, siamo riusciti a rimontare negli ultimi minuti".

Sui punti deboli e di forza del PSG. "Tutte le squadre hanno i loro punti di forza e di debolezza. Ma il mio temperamento è quello di dirmi sempre che i miei giocatori sono i migliori. Abbiamo dei punti deboli ma stiamo lavorando per superarli. Tutto dipende dal possesso palla. Il nostro obiettivo sarà dominare la palla".

Dopo non aver mai vinto in trasferta nella fase a gironi, il PSG ha vinto sul campo della Real Sociedad e del Barcellona e punta al tris a Dortmund. "Lo spero. La mia esperienza mi dice che domani è il momento di essere competitivi. Nella fase a gironi non siamo riusciti a vincere in trasferta ma ce l'abbiamo fatta contro la Real Sociedad e il Barça. Possiamo ripeterci oppure no, l'obiettivo è vincere qui".

