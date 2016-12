Facebook

BMW, la R nineT diventa Scrambler BMW Motorrad presenta adesso la nuova R nineT Scrambler, una motocicletta che lascia rivivere l’era dei modelli Scrambler in uno stile del tutto particolare. La BMW R nineT Scrambler è dotata di tutto ciò che distingue questa tipologia motociclistica, è caratterizzata da uno spirito unico ed è stata creata per gli appassionati di motociclismo che amano il design purista, ridotto all’essenziale e anticonformista, abbinato alla tecnica e qualità di una BMW. Insieme alla Roadster nineT, la BMW Scrambler identifica l’Heritage, un nuovo mondo di BMW Motorrad.



Highlight della nuova BMW R nineT Scrambler:

design purista.

Concetto cromatico classico.

Sella con cuciture a vista.

Lavorazione che illustra la cura per il dettaglio.

Motore Boxer bicilindrico a raffreddamento aria/olio dalla cilindrata di 1.170 cm2.

Potenza 81 kW (110 CV) a 7.750 g/min, coppia massima 116 Nm e 6.000 g/min

Ideale per il customizing e la personalizzazione

Concetto modulare del telaio con sella del passeggero smontabile e numerose possibilità di variazione.

Sospensioni classiche con forcella telescopica anteriore e Paralever posteriore.

Grande ruota anteriore da 19 pollici nel tipico stile Scrambler.

Posizione di guida dritta, nella classica tradizione Scrambler.

Impianto di scarico alto, montato vicino al veicolo, con doppi terminali.

Pinze freno a 4 pistoncini montate assialmente, tubi freno in acciaio, dischi freno da 320 mm e ABS.

Optional e accessori originali su misura nella famosa qualità BMW Motorrad. >