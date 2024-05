Bastoni: "Me la sento di dire all'Inter per sempre? Sì, me la sento!"

INTER

Il centrale nerazzurro: "Voglio ripagare l'affetto incredibile dei tifosi"

© Getty Images Giocare per la squadra che hai sempre amato, diventarne una colonna e un simbolo, vincere e festeggiare assieme ai tifosi. Alessandro Bastoni può dire di aver vissuto emozioni uniche indossando la maglia dell'Inter, passando anche attraverso delusioni cocenti, fino a toccare il cielo con un dito con lo scudetto della seconda stella. Un legame forte, viscerale, indissolubile: "Se me la sento di dire che io all’Inter potrei restarci per tutta la carriera? Sì, io personalmente me la sento - ha dichiarato in una intervista rilasciata a Sky - specialmente dopo quello che è stata la festa e la manifestazione d’affetto da parte di tutti".

Parole dettate non dall'entusiasmo del momento, ma da un sentimento profondo e radicato. E a scanso di equivoci, lo stesso Bastoni ha voluto sottolineare il concetto: "Poi è chiaro che quando le cose vanno bene è facile essere tutti felici, ma purtroppo sono passato anche da delusioni importanti come la sconfitta dello scudetto e in finale di Champions League. E anche lì abbiamo sentito il supporto dei nostri tifosi quindi posso dire che mi sento di ripagare questo affetto".