Belgrado, Aleksandar Nikolic Hall Arena. Si gioca la terza partita dell'appassionante serie playoff tra il Panathinaikos e il Maccabi. Siamo sull'1-1 dopo le prime due gare giocate in casa dei greci. Il Maccabi, per ovvi motivi, non gioca a Tel Aviv e ha scelto Belgrado come palazzetto di casa. Per l'occasione, dopo che per tutta la stagione ha giocato senza tifosi, ha aperto a un migliaio di tifosi israeliani.