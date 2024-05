Inter, Thuram trova il ''suo' tifoso: "Ti devo dare la maglietta". "Grande Tikus, volo"

© instagram

Missione compiuta. Ora ha un nome e un cognome il tifoso dell'Inter che domenica scorsa, in occasione della grande festa per lo scudetto della seconda stella per le vie di Milano, aveva cancellato il nome di Lukaku stampato sulla maglietta numero 9 e al suo posto aveva incollato un pezzo di carta con la scritta 'Thuram'. Era stato lo stesso attaccante francese a mobilitare il mondo social per trovare il sostenitore nerazzurro: "Aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia". “Sono io", ha scritto Mattia, condividendo nelle proprie storie di Instagram il post di Thuram, che gli ha risposto: "Ti devo dare la maglietta" con l'aggiunta di tre emoticon-razzo. "Grande Tikus, volo! Grazie mille. Dimmi tu quando vuoi e ci vediamo".