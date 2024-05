Il Borussia lancia la Germania: cinque squadre tedesche nella prossima Champions

COME L'ITALIA

Il Dortmund, vincendo con il Psg nell'andata delle semifinali, ha regalato la certezza della squadra in più nella prossima competizione

Vedi anche Serie A Volata Champions League: cinque squadre per tre posti La Germania come l'Italia. Nella prossima Champions League avrà cinque squadre nella competizione per club più prestigiosa del mondo (almeno finora, aspettando di vedere l'appeal del nuovo Mondiale per club). A dare il posto in più ai tedeschi è stata la vittoria del Borussia Dortmund nella semifinale d'andata di Champions League contro il Psg. Come il calcio azzurro, la Germania, con i punti accumulati in questa stagione, ha ottenuto la certezza aritmetica di chiudere tra i primi due posti nel ranking, quelli che sbloccano il quinto posto in Champions.

Nella prossima manifestazione continentale, che per la prima volta vedrà 36 squadre al via, ci saranno quindi le prime cinque classificate della Serie A e le prime cinque della Bundesliga, che sono già definite e saranno Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia e Borussia Dortmund. Anche per la Germania ci sarebbe poi la possibilità di allargare il campo, portando una squadra in più nella Champions 2024/25, nel caso in cui il Bayer Leverkusen dovesse vincere l'Europa League che, ricordiamo, vede i freschi campioni di Germania in semifinale contro la Roma.