Champions League, Borussia Dortmund-Psg 1-0: primo round ai gialloneri

DORTMUND-PSG 1-0

Un lampo di Füllkrug al 36' decide il match del Signal Iduna Park, la reazione di Mbappé e compagni si infrange sui pali

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Borussia Dortmund supera 1-0 il Paris Saint Germain nel match d’andata delle semifinali di Champions League, assicurandosi un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno. L’eroe della serata del Signal Iduna Park è Niclas Füllkrug, che al 36’ sigla il gran gol che di fatto decide l’incontro. Gli uomini di Luis Enrique tentano una reazione nella ripresa, colpiscono due pali e sciupano almeno altrettante occasioni, senza però riuscire a raddrizzare la serata. Il primo round va a Terzic, ma tutto si deciderà tra 6 giorni al Parco dei Principi.

LA PARTITA

I padroni di casa partono con grande aggressività, provando a soffocare la manovra del Psg con un pressing quasi asfissiante. Al 13’ il primo brivido per i parigini: Sabitzer si inserisce pericolosamente da destra, ma Donnarumma è bravo a coprire ogni angolo di tiro e respingere il suo tentativo. Gli ospiti tentano di tenere i ritmi più bassi affidandosi a un possesso palla ragionato e col passare dei minuti riescono a prendere il dominio territoriale. Il match prosegue senza particolari acuti fino al 36’ quando un lampo illumina la notte di Dortmund: un lancio dalle retrovie di Schlotterbeck coglie mal posizionata la difesa del Psg, l’aggancio di Füllkrug è perfetto, così come il suo sinistro che fulmina Donnarumma in uscita, portando avanti i suoi. Gli uomini di Luis Enrique sembrano un po’ frastornati e pochi minuti dopo rischiano di incassare il raddoppio, ma Donnarumma è attento sulla conclusione ravvicinata di Sabitzer. È l’ultimo sussulto di un primo tempo a tinte decisamente giallonere.

Il Paris Saint Germain comincia la ripresa col piede sull’acceleratore, Mbappé si risveglia dal torpore e al 51’ la squadra va due volte vicinissima al pareggio, colpendo due pali nella stessa azione: prima sul destro a giro dello stesso Mbappé, poi su quello ravvicinato di Hakimi. Al 56’ anche Fabian Ruiz ha una chance enorme, ma il suo colpo di testa è sbilenco e si spegne sul fondo. Il match è decisamente più pimpante rispetto ai primi 45’ e al quarto d’ora è il Dortmund a sfiorare il raddoppio: l’impressionante accelerazione di Sancho premia Füllkrug, che però si divora la chance per la doppietta personale calciando alto dal cuore dell’area. Luis Enrique prova a giocarsi la carta Kolo Muani, ma al 72’ è ancora dal piede di Mbappé che nasce un'ottima occasione per il Psg, sciupata da Dembélé che calcia addosso a Kobel. L’ex di serata si dispera anche all’80’, quando dopo una bella iniziativa di Hakimi si trova a calciare un rigore in movimento, sparandolo alle stelle. Le energie dei parigini calano inesorabilmente nel finale e ci vuole un super intervento in spaccata di Marquinhos per impedire a Brandt di trovare il raddoppio a pochi minuti dal 90’, su invito di uno scatenato Sancho. È di fatto l’ultima emozione della serata, che si chiude con i festeggiamenti del muro giallo e un Psg che si lecca le ferite, ma già medita la rimonta casalinga.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain 1-0

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel 6; Ryerson 6 (42' st Wolf sv), Hummels 6, Schlotterbeck 6,5, Maatsen 6; Can 6, Sabitzer 6,5; Adeyemi 7 (38' st Reus sv), Brandt 6,5 (42' st Nmecha sv), Sancho 7; Füllkrug 7 (45'+1 st Moukoko sv).

Allenatore: Terzic 7

Psg (4-3-3): Donnarumma 6,5; Hakimi 6,5, Marquinhos 6, Hernandez 5 (42' Beraldo 5,5), Mendes 5,5; Zaire-Emery 6, Vitinha 6, Ruiz 5,5; Dembélé 5, Mbappé 5,5, Barcola 5,5 (20' st Kolo Muani 5).

Allenatore: Luis Enrique 5

Arbitro: Taylor

Marcatori: 36' Füllkrug (B)

Ammoniti: Maatsen (B), Ruiz (P), Schlotterbeck (B)

Espulsi:

LE PAGELLE

Füllkrug 7 - Un corpo estraneo per oltre mezzora, poi il movimento da bomber d’altri tempi, lo stop perfetto e la conclusione in rete che decide l’incontro. Sciupa una grande occasione nella ripresa, che avrebbe potuto impreziosire la sua serata.

Adeyemi 7 - Dribbling e imprevedibilità, fa girare la testa ad Hakimi più di una volta. Gli manca un po’ di lucidità nei momenti decisivi, ma sfrutta le sue straordinarie doti atletiche anche in fase difensiva sacrificandosi su Dembélé.

Schlotterbeck 6,5 - Fa la guardia su Mbappé e a lungo lo limita con grande carattere. Ha anche il merito di servire a Füllkrug lo splendido assist che porta al gol decisivo.

Mbappé 5,5 - Dopo un primo tempo da comparsa abbozza un tentativo di reazione a inizio ripresa, colpendo un palo clamoroso e regalando una grande chance a Dembélé. Nel complesso, tuttavia, disputa una partita molto al di sotto delle aspettative, anche perché schierato in una posizione troppo centrale rispetto a dove può far davvero male.

Hakimi 6,5 - È tra i pochi del Psg a salvarsi davvero. Soffre le iniziative di Adeyemi, ma spinge sempre con grande continuità, colpisce un palo ed è tra gli ultimi ad arrendersi provando ad affondare fino ai minuti finali.

Dembélé 5 - Nel primo tempo è pimpante e propositivo, anche se non particolarmente efficace. Sul suo giudizio pesano i due gol clamorosi che si divora nella ripresa e che non possono che lasciare l’amaro in bocca ai suoi.

LE STATISTICHE

- Niclas Füllkrug è solo il terzo giocatore del Borussia Dortmund a segnare tre gol e fornire tre assist in una stagione di UEFA Champions League, insieme a Stéphane Chapuisat nel 1996/97 (3 gol, 3 assist) e Tomas Rosicky nel 2002/03 (3 gol, 4 assist).

- Niclas Füllkrug (31 anni 82 giorni) è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato un gol in una semifinale di Champions League nella sua stagione d'esordio nella competizione dai tempi di Gianluca Vialli nel 1995/96 (che segnò per la Juve contro il Nantes il 17/04/1996 a 31 anni e 283 giorni).

- Jadon Sancho ha completato 12 dribbling stasera contro il Paris Saint-Germain, il numero massimo di dribbling completati da un giocatore in una semifinale di UEFA Champions League dai tempi di Lionel Messi nell'aprile 2008 contro il Man Utd (16).

- Niclas Füllkrug ha preso parte a sei gol in UEFA Champions League in questa stagione (3 gol, 3 assist), il maggior numero di partecipazioni attive per un giocatore tedesco all'esordio nella competizione insieme a - Marco Reus, anch'egli a quota sei per il BVB nel 2012/13 (4 gol, 2 assist).

- Warren Zaïre-Emery è diventato il secondo giocatore più giovane a giocare da titolare una semifinale di UEFA Champions League (18 anni 54 giorni), dietro a Julian Draxler nel maggio 2011 con lo Schalke (17 anni 226 giorni).

- Il Paris Saint-Germain ha subito almeno un gol in 19 trasferte consecutive di Champions League, la peggiore serie della sua storia nella competizione.

- Il Paris Saint-Germain ha colpito 10 volte il legno in questa edizione di Champions League, più di ogni altra squadra - solo il Barcellona (11 nel 2011/12) ha colpito più legni in una singola edizione di UCL da quando Opta ha iniziato a collezionare questi dati (dal 2003/04).

- Gianluigi Donnarumma ha subito gol in tutte le 12 trasferte disputate in Champions League (20 gol concessi).